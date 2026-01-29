饒舌天后妮姬米娜立場大轉彎！ 自豪「川普鐵粉」 公開力挺政策

妮姬米娜現身力挺川普為新生兒設立的投資帳戶計畫。（美聯社）

美國饒舌天后妮姬米娜（Nicki Minaj）過去曾在美國總統川普第一任期內批評其政策，不過妮姬米娜28日現身華府參加「川普帳戶峰會」（Trump Accounts Summit），公開宣稱自己是川普的「頭號粉絲」，並承諾將捐出最高30萬美元，力挺川普為新生兒設立的投資帳戶計畫，這也代表著妮姬米娜的政治立場大轉變。

綜合外媒報導，妮姬米娜2018年曾發文譴責川普的「家庭分離政策」，呼籲政府停止實施，不過妮姬米娜近年來立場逐漸轉變，近幾個月在社群上頻頻讚揚川普，28日更現身華府力挺川普，川普也邀請她上台發表簡短談話。

請繼續往下閱讀...

妮姬米娜表示：「我可能是總統的頭號粉絲，這點不會改變。那些仇恨言論或人們的討論對我一點影響都沒有。事實上，它們反而激勵我更加支持他。」

妮姬米娜隨後更指責反對者：「我們不會讓他們就這樣霸凌他，也不會讓抹黑運動得逞，這些手段是沒用的。」妮姬米娜也說：「他（川普）身後有強大的力量支持，上帝也在守護著他。阿門。」後續妮姬米娜退到一旁，讓ABC節目《創智贏家》的評審歐萊瑞（Kevin O'Leary）發表談話，而川普則在一旁牽著妮姬米娜的手。

川普此項計畫目的是為了2025至2028年間出生的美國公民設立投資帳戶，白宮指出，政府將為每位新生兒提供1000美元的基金，每年最高可存入5000美元，並投入股市指數基金，受益人年滿18歲才可動用這筆資金。白宮宣稱，若帳戶從小存滿且不動用，到28歲時資產可能成長至190萬美元，目前該計畫也已經吸引多位名人捐助，妮姬米娜承諾捐助15萬至30萬美元。

