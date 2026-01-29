印度出現「立百病毒」疫情 亞洲多國機場加強篩檢

印度傳出立百病毒疫情，亞洲各國加強機場安檢。圖為泰國素萬那普機場。（歐新社）

印度西孟加拉邦（West Bengal）傳出立百病毒（Nipah virus）疫情，引起周邊國家警戒。目前亞洲各國機場也加強機場篩檢，防止感染擴散。

根據《路透》報導，立百病毒（Nipah Virus）的宿主包括果蝠及豬等動物，可引起發燒與腦部發炎，致死率介於40%至75%之間。常見傳染途徑是透過受感染的蝙蝠或被其汙染的水果船展給人類。

印度衛生部27日晚間發表聲明指出：「關於立百病毒案例的推測性與不正確資訊正在流傳，目前確診數只有2例。我們加強了監測、實驗室檢測和現場調查，確保了病例得到及時控制。」當局已追蹤約196名與他們有接觸的人員，其病毒檢測結果均為陰性。

印度的立百病毒疫情也引起亞洲各國重視，新加坡當局針對來自印度疫情地區的航班進行乘客體溫篩檢；香港機場管理局表示，機場正配合衛生單位實施的密集健康篩檢措施，包括在登機口對來自印度的旅客進行體溫檢測。

泰國衛生部為來自立百病毒感染地區的飛機指定了專用停機位，乘客必須在辦理入境手續前完成健康申報；馬來西亞衛生部表示，正在透過在國際入境口岸進行健康篩檢來加強防範，特別是針對來自被認為有風險國家的入境人員。和印度接壤的尼泊爾表示，該國已處於「高度戒備」狀態，並加強了對旅客的篩檢。

