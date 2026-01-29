冬季風暴「冰凍美國」釀51死 鄭明典：全境零度下、冷空氣尚未到底

鄭明典PO出地面溫度圖說明，藍色系和綠色系交界的「紅線」，就是攝氏0度線（華氏32度就是攝氏0度），目前美國除了西部沿海、西南和南部少數地區外，幾乎全境都在零下的冰凍天氣！（圖擷自臉書）

美國近日遭受冬季風暴影響，嚴寒天氣帶來大雪、結冰，不僅造成大規模停電及交通受阻，已在多州造成至少51人死亡。前氣象局局長鄭明典發文說明，目前除了少數地區外，美國幾乎全境都在零下的冰凍天氣，且預估後面還會持續有冷空氣影響。

綜合媒體報導，近日美國暴雪持續肆虐，一度有22州宣布進入緊急狀態，最新消息指已有51人因惡劣天氣死亡。美國國家氣象局指出，這場冬季風暴帶來暴雪、暴雨及冰凍低溫，影響了約2億人，氣象局也警告，這可能是幾十年來持續時間最長的寒冷天氣，專家也提醒嚴寒天氣持續一週，氣溫持續遠低於正常水平。

鄭明典在臉書以「冰凍的美國！」為題發文指出，這次美國不只冷，降雪範圍和降雪量都很可觀，他也PO出地面溫度圖說明，藍色系和綠色系交界的「紅線」，就是攝氏0度線，而目前美國除了西部沿海、西南和南部少數地區外，幾乎全境都在零下的冰凍天氣！且北極冷空氣外流尚未到底，後面還持續有冷空氣持續影響！

近日美國暴雪持續肆虐，一度有22州宣布進入緊急狀態，最新消息指已有51人因惡劣天氣死亡。（路透）

