    國際

    高市早苗誓拚執政聯盟過半 矢板明夫：選民強烈支持、氣氛高昂

    2026/01/29 07:31 即時新聞／綜合報導
    日相高市早苗（右）28日以「負起政治責任」為主軸發表演說，凸顯本次選舉不僅攸關政策落實，也牽動日本未來方向。左為自民黨籍眾院議員中村裕之。（圖擷自矢板明夫俱樂部臉書）

    日相高市早苗（右）28日以「負起政治責任」為主軸發表演說，凸顯本次選舉不僅攸關政策落實，也牽動日本未來方向。左為自民黨籍眾院議員中村裕之。（圖擷自矢板明夫俱樂部臉書）

    印太戰略智庫執行長、日本資深媒體人矢板明夫指出，日本首相高市早苗28日以「負起政治責任」為主軸發表演說，欲凸顯本次選舉不僅攸關政策落實，也牽動日本未來的方向。

    日本媒體讀賣新聞社本月23日至25日實施的全國民調顯示，儘管眾議院解散引發在野黨與部分民意反彈，高市早苗內閣整體支持度仍達69%，維持高水準。

    矢板明夫28日在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，高市早苗當天前往北海道，為自民黨候選人站台助選。

    嚴寒天氣中，仍有不少選民到場聆聽演說。高市站在積雪尚未完全融化的街頭，發表慷慨激昂的演講，現場多次響起熱烈掌聲，氣氛十分高昂。

    當高市在演說中強調，如果這次選舉結果，執政聯盟自民黨與日本維新會未能取得過半數席次，自己將辭去首相職務時，全場選民立刻齊聲高喊「不行」，表達強烈的支持與挽留之意。

    文末，矢板明夫整理了高市在北海道街頭演說的主要內容。矢板明夫分析，高市以「負起政治責任」為主軸，強調這次選舉攸關政策能否真正推動，也關係到日本未來的方向。

