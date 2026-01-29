張又俠落馬後果 路透：習近平失理性建言恐增台海誤判風險

隨著中國人民解放軍第二號人物張又俠驚傳落馬，美國不僅失去一個在中國最高軍事決策機構中的重要聯繫窗口，更面臨一個日益缺乏穩定且具備實戰經驗指揮官的解放軍。（歐新社檔案照）

隨著中國人民解放軍第二號人物張又俠驚傳落馬，美國分析家與前官員指出，美國不僅失去一個在中國最高軍事決策機構中的重要聯繫窗口，更面臨一個日益缺乏穩定且具備實戰經驗指揮官的解放軍。

路透28日報導，中國國防部24日證實，中央軍事委員會副主席、在軍中的地位僅次於國家主席習近平的張又俠，正接受調查。這是習近平軍隊反腐肅清行動中，層級最高、影響最深遠的一次整肅。對華府而言，張又俠的倒台移除了一個受美方敬重且相對熟悉的軍方標竿人物。

張又俠是解放軍中極少數具備實戰經驗（1970年代末中越戰爭）的高階將領。曾與其接觸的前五角大廈官員唐安竹（Drew Thompson）表示，張又俠是少數能向習近平提供關於解放軍實力、弱點及戰爭代價等客觀建議的現役將領。

前美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）回憶，張又俠在2012年訪美時，是唯一主動要求試飛魚鷹機（Osprey）並熱衷與美國官兵交流、測試美製武器的中國官員。史達偉形容張又俠更像是一位專業軍人，而非純粹的政治將領，並感嘆：「失去張又俠，等同失去了一個理性的聲音。」

目前中央軍委僅剩一名上將，即出身政委系統的張升民。美方專家憂慮，當軍委會只剩下唯唯諾諾的隨從時，習近平在面臨危機時可能得不到真實的情報，僅能聽取他「想聽的內容」。

唐安竹警告，如果中央軍委只剩下一人，習近平在危機時刻要召集誰？這極易導致其陷入自我構建的敘事，認為解放軍已經準備好武力犯台，進而產生戰略誤判。

對於這起「宮廷內鬥」傳聞，白宮與五角大廈目前不予置評。然而，現任川普政府的一名高階官員強調，白宮正致力於打造一支具備在「第一島鏈」任何地方抵禦侵略能力的部隊。

儘管美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與中國國防部長董軍曾多次通話，但美方官員始終認為，相較於不具備軍隊指揮權的國防部長，與軍委副主席的直接聯繫更具戰略價值。隨著張又俠落馬，美中原本用以避免衝突誤判的高層溝通管道，已面臨自2022年時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台以來最嚴峻的真空狀態。

美國安全與防務問題諮詢公司BluePath Labs中國研究部資深研究分析師何諳銳（Eric Hundman）指出，在習近平領導下，即使是軍委層級的軍事交流，也趨於照本宣科。「解放軍很清楚自己的實力，在自認準備好之前，他們對在台灣議題上採取行動不感興趣。我的疑問始終在於，習近平在這一點上到底聽進去多少？」

何諳銳說：「如果他得到的建議愈來愈糟，這才是令我擔心的事。」

