北京誘美軍與中國公民假結婚 前CIA特工：已威脅國安

美國佛州傑克遜維爾（Jacksonville）海軍航空基地去年年底曝光1起涉及美國海軍水兵與中國公民「假結婚」的醜聞，前中央情報局（CIA）特工華勒（J. Michael Waller）指出，北京當局這種「針對性的」情報行動已對美國國家安全構成威脅。 （彭博資料照）

美國《福斯新聞》27日報導，去年底美國佛羅里達州傑克遜維爾（Jacksonville）海軍航空基地1起美國海軍水兵與中國公民「假結婚」的醜聞曝光，不僅獲取美國綠卡，還能拿到基地的通行證，前中央情報局（CIA）特工指出，北京當局這種疑似「針對性的」情報行動已對美國國家安全構成威脅。

法庭文件顯示，駐紮在傑克遜維爾的2名海軍女水兵貝利（Jacinth Bailey）和錢伯斯（Morgan Chambers）被指控串謀婚姻欺詐，他們據稱從中國公民手中收取數萬美元，以假結婚方式幫助對方獲取美國綠卡。

根據《星條旗報》報導，貝利在海軍服役時被分配到航空母艦艾森豪號擔任航空水手長。聯邦檢察官透露，貝利甚至在假婚禮後參加派對並拍照，以製造婚姻合法的假象，這些照片被對方用於移民申請。

這項陰謀可以追溯至2024年9月，涉及多名未具名的「共謀者」。聯邦檢察官指出，貝利總共獲得4.5萬美元（新台幣141萬元），包括預付的1萬美元，用於假結婚、協助「丈夫」獲得綠卡並最終離婚。錢伯斯也因類似的假結婚、協助「丈夫」取得綠卡、然後離婚而獲得3.5萬美元（新台幣110萬元）。若罪名成立，2人最高面臨5年監禁，但目前2人尚未認罪。

此案檢察官特別強調，這些「假結婚」計劃是刻意以軍人為目標，誘使軍人「加入此類陰謀並與中國公民結婚」。

根據《星條旗報》報導，前海軍徵兵官烏雷納 （Brinio Urena） 承認於 2024 年 8 月為錢與1名中國女子結婚，犯下串謀婚姻欺詐罪。

前CIA特工華勒（J. Michael Waller）對此表示，多起類似事件顯示出了一種「針對性」的情報行動，旨在讓中國配偶獲得進入傑克遜維爾海軍航空基地的通行證，這已對美國國家安全構成威脅。

華勒指出，選擇軍人而非普通平民並非偶然，「不乏有美國人樂意為5萬美元（新台幣157萬元）假結婚1天，然後馬上離婚，把錢揣進自己口袋。這是1起針對美國海軍設施的蓄意行動。

華勒進一步指出，即使這些「假結婚」的中國公民尚未直接竊取美國國家安全機密，此類事件也暴露了海軍在人員篩選、培訓和紀律方面的重大問題。

