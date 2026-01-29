美智庫報告：共軍後勤補給體系脆弱 極易遭美軍干擾破壞

美國智庫「傳統基金會」最新報告指出，中國人民解放軍的後勤補給體系，在與美國爆發衝突前與衝突期間，極易受到美軍各種手段干擾破壞。（美聯社檔案照）

美國智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）最新發布的報告指出，美國在與中國的潛在軍事衝突中，面臨致命的「後勤持續力風險」（sustainment risks），可能導致美軍在衝突初期即遭遇潰敗。但中國人民解放軍的後勤補給體系，在衝突前與衝突期間也極易受到美軍各種手段干擾破壞。

香港「南華早報」28日報導，這項名為「巨浪行動」（Tidalwave）的研究，利用人工智慧（AI）結合超過7000個資料來源，模擬美中兩國在西太平洋進行為期365天的武裝衝突，結果呈現一致模式：戰爭的勝負在最初30至60天內就會定調，關鍵在於載台（飛機與船艦）損耗的速度，以及後勤系統承受壓力的極限。

請繼續往下閱讀...

報告指出，中國在燃油與彈藥系統上的重大弱點，包括中國能源供應存在高度外部依賴性，形成戰略上的「馬六甲困境」。中國目前約70％原油需求仰賴進口，其中高達80％必須經由馬六甲海峽。若美軍能與盟友達成協議，在衝突期間對此航道實施攔截，將可迅速切斷中國的海上原油補給。

一旦進口中斷，中國國內的戰略儲備將在短時間內耗盡，進而癱瘓其武裝部隊的持續作戰能力。

其次，解放軍的燃料持續力嚴重依賴少數實體基礎設施。報告點名寧波舟山港等深水港口、碼頭，以及缺乏工事加固防護的固定式煉油設施，均為極易受損的戰略目標。報告指出，這些基礎設施在現代長程精準火力、導能武器，甚至是網路攻擊面前，較其支援的作戰部隊更為脆弱。一旦這些物流節點遭到系統性破壞，解放軍將陷入裝備缺乏燃料供應的窘境。

再者，在彈藥補給方面，解放軍依賴固定的生產與儲存據點，且需仰賴民用運輸網絡進行配送，這些節點極易遭到動能打擊（kinetic strikes）。此外，其數位物流管理系統在衝突中，同樣具備容易遭到網路攻擊的脆弱性。報告指出，這類風險將使解放軍面臨補給持續力問題，難以支撐長期的持續衝突。

美軍方面，報告指出，美軍目前過於依賴關島等少數大型中心化樞紐，這些基地極易成為共軍首波打擊目標。此外，美軍海上加油機隊老化、西海岸戰略補給能力脆弱，已成為制約美軍戰力的關鍵瓶頸。

報告特別警示美軍彈藥庫存的短缺問題，尤其是長程精準導引彈藥與魚雷，目前的數量「幾乎肯定不足」以應付高強度衝突。同時，美國國防工業基礎萎縮，戰爭期間生產關鍵彈藥的速度，恐無法滿足消耗需求。

報告結尾以1943年同名的「巨浪行動」（轟炸納粹德國在羅馬尼亞的煉油廠）為例強調，唯有切斷敵軍賴以維繫戰力的燃油與補給，才能加速戰爭的終結。若美軍不具備阻止台灣陷落的能力，日本等「第一島鏈」的其他盟邦也將面臨威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法