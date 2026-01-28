2醫學教授接連涉賄 日本東大校長公開道歉

日本第一學府東京大學又有1名醫學院教授涉嫌收賄而遭到逮捕，是近幾個月來第二起。東大校長藤井輝夫今天在記者會上公開道歉。（取自東京大學官網）

日本第一學府東京大學又有1名醫學院教授涉嫌收賄而遭到逮捕，是近幾個月來第二起。東大校長藤井輝夫今天在記者會上公開道歉。

法新社報導，去年11月才有1名東大整形外科副教授被控收受醫療器材商賄賂，而遭到逮捕。東京警方上週又逮捕東大皮膚科教授佐藤伸一，他涉嫌接受日本化妝品協會（Japan Cosmetic Association）招待至高檔餐廳和女公關店消費，甚至接受泡泡浴性服務。

設於東京的日本化妝品協會尋求用大麻二酚（CBD）來製作護膚品的商機。據日本「朝日新聞」報導，這個協會希望與佐藤合作對大麻二酚進行共同研究，盼利用東大聲望展現這類產品對膚況的功效；但在佐藤試圖勒索現金後，其負責人便向警方求助。

東大委任律師表示，相關賄賂從2023年2月開始，直到2024年9月雙方關係惡化為止。校長藤井也證實，東京檢方正在調查1名曾與佐藤合作的已離任東大皮膚科副教授，以釐清他在這起賄賂醜聞中扮演的角色。

藤井在記者會上表示：「我們作為教育和研究機構，深深辜負了社會信任，我們致上最深切誠摯的歉意。」他並承諾推動校內改革。

