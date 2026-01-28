敘利亞總統訪莫斯科 克宮尋求確保俄軍事基地

俄羅斯總統普廷（右）在莫斯科克里姆林宮會見敘利亞總統夏拉（左）。（歐新社）

敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天將在莫斯科與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）會面。克里姆林宮同時也尋求達成協議，以確保俄軍駐敘利亞軍事基地的未來。

法新社報導，這是夏拉領導的反抗軍於2024年推翻親俄前總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權以來，2位領導人第二次會面。

雙方在去年10月的首度會談中展現了和解姿態，但俄羅斯在阿塞德倒台後持續提供阿塞德夫婦庇護，至今仍是雙方關係中的棘手問題，夏拉已多次向俄方要求引渡阿塞德。

夏拉同時也積極拉攏美國總統川普（Donald Trump）。川普昨天公開讚揚這位敘利亞領導人「備受尊敬」，並稱雙方關係「進展非常順利」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今天在會前告訴媒體：「毫無疑問，今日會談將討論所有與我國駐軍敘利亞相關的議題。」但他拒絕針對阿塞德的現況發表評論。

俄羅斯本週稍早已從敘利亞東北部庫德族控制區的卡米什利（Qamishli）機場撤軍，目前俄國在敘利亞僅剩地中海沿岸的赫梅敏（Hmeimim）空軍基地與托土斯港（Tartus）海軍基地。這兩處基地是俄羅斯在舊蘇聯領土以外僅存的軍事據點。

