泰國政黨座談觸及台海議題 各黨籲外交審慎經濟影響

泰國2月8日大選進入倒數階段，智庫今天邀請主要政黨代表出席座談，針對各黨外交政策與區域安全挑戰交換意見，各政黨並針對台海情勢升溫對泰國可能帶來的衝擊，以及在中美競逐中的外交政策發表看法。

泰國朱拉隆功大學安全與國際議題研究所（ISIS Thailand）今天邀集人民黨（People's Party）、為泰黨（Pheu Thai Party）、泰自豪黨（Bhumjaithai Party）和民主黨（Democrat）代表，舉行外交政策座談。

擔任主持人的助理教授華冠咸（Pongphisoot Busbarat）問及台海情勢，以及泰國對台海若發生戰爭的因應措施。

人民黨總理參選人之一維拉育特（Veerayooth Kanchoochat）表示，政府應先從「最壞情境」進行準備。他解釋，因涉及的泰國移工數量眾多，「國安單位與外交部應該提前做好準備，像是制定撤僑行動和危機控管計劃，以應對可能發生的此類情況。」

維拉育特補充說，若台海發生衝突，泰國也無須急著表態支持或反對，但泰國的經濟關係必然受影響，因此必須考慮這是否會直接或間接影響人們的生計。

民主黨副主席維拉蓬（Werapong Prapha）則指出，中國與台灣關係是一個極為敏感的議題，從政治角度而言，「一個中國政策」以及在溝通與政治定位方面需要保持謹慎，而他認為目前泰國對此已相當小心。

不過，維拉蓬強調，泰國與台灣的關係保持多種形式的聯繫，無論是經濟、貿易、旅遊或教育領域。他說：「這就是所謂的經濟務實主義，與台灣保持務實的關係，這種關係必須繼續存在。」

至於台海若發生「最壞情況」，泰國需要建立一個直接向總理報告的指揮中心，並清楚訂定在不同的情境下，需採取哪些行動，無論是外交、經濟或安全方面的因應，而這也不僅限於台海衝突。

代表為泰黨出席座談的拉斯（Russ Jalichandra）過去曾擔任外交部副部長。他認為，有關台海若發生戰爭的撤離計劃，外交部必須像世界各國一樣制定緊急應變措施。

拉斯強調，為泰黨領導的政府在撤離泰國公民上經驗豐富，並舉從以色列撤離泰僑為例，一個月內泰國就撤離了1萬名泰國公民。

泰自豪黨代表拉查達（Rachada Dhnadirek）則表示，泰國在兩岸議題上的「表態方式」可能會帶來實質的經濟衝擊，必須高度謹慎。她舉日本首相高市早苗涉台發言，引起中國當局強烈反彈為例，導致中國赴日旅客大減，對觀光和航空業造成嚴重打擊。

拉查達並未直接對兩岸議題表態，她僅說，外交立場不僅是政治宣示，也會對國家造成直接影響，因此一個國家的立場及表達方式，必須經過仔細斟酌。座談結束後，當被中央社問及有關台海議題的立場時，拉查達回答說：「泰國希望和平」。

