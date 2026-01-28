為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    白俄「走私氣球」大舉入侵立陶宛 一晚42次創今年新高

    2026/01/28 22:29 中央社
    白俄羅斯走私集團的「香菸走私氣球」又大舉闖入立陶宛。（美聯檔案照）

    白俄羅斯走私集團的「香菸走私氣球」又大舉闖入立陶宛。（美聯檔案照）

    立陶宛官員表示，白俄羅斯走私集團27日晚間放飛大批香菸走私氣球，當局透過雷達偵測到42次氣球飛行紀錄，為今年新高，維爾紐斯國際機場因此3度關閉，影響超過1700名旅客；一名員警在攔截走私集團回收貨物時遭撞傷。

    立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛國家危機管理中心（National Crisis Management Centre）主任維爾曼塔斯（Vilmantas Vitkauskas）今天指出，今年以來立陶宛有6天偵測到氣球活動，但那些事件涉及的飛行氣球較少，也未對民航安全構成威脅。

    根據LRT報導，維爾曼塔斯表示這波行動可能是在白俄羅斯當局知情下進行。他說，截至今天上午，已發現8個走私氣球、拘留4人，並找到多個氣球殘骸，執法與安全部門已加強部署，以攔截走私集團回收貨物並防止類似事件再度發生。

    國家危機管理中心表示，維爾紐斯國際機場於27日深夜因氣球飛行，3度暫停起降作業。當雷達偵測顯示風險解除後機場即重新開放，以降低對航空運輸的衝擊。

    報導指出，其中一個走私氣球降落在維爾紐斯市中心內里斯河附近。走私集團試圖回收貨物時發現警方在場，車輛在逃離現場過程中撞傷一名警員，警方並在現場查扣1500包印有白俄羅斯稅票的走私香菸。

    去年秋冬以來，來自白俄羅斯的走私氣球多次迫使維爾紐斯機場暫停運作。立陶宛於去年12月中旬宣布國家進入緊急狀態，部分政治人物形容相關行動為白俄羅斯政權對立陶宛發動的「混合攻擊」。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

