美國大軍進逼 伊朗加強接觸美軍中東駐紮國

27日在德黑蘭街頭的反美宣傳看板。（歐新社）

伊朗爆發全國示威已一個月，德黑蘭政府血腥鎮壓，遭美國總統川普警告，面對美軍可能的攻擊行動，已與多個中東國家接觸，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國均已釋出訊息，不會允許其空域用於任何攻擊行動。

《美聯社》28日報導，目前還不清楚川普是否決定對伊朗動武，他先前畫出兩條明確紅線：殺害和平示威者，以及大規模處決遭拘禁者。總部設於美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）28日說，至少6221人在伊朗示威中死亡，包括5858名示威者，以及149名未參與示威的平民和孩童。

美國軍事行動懸而未決，伊朗正積極與區域國家接觸。埃及外交部說，外長阿布德拉提（Badr Abdelatty）已分別與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）、美國中東特使魏科夫通話，「努力促使冷靜，以避免區域陷入新的不穩定循環」。埃及聲明未談到細節，不過，伊朗官方媒體引述阿拉奇說法，已經在與第三方調停者接觸。魏科夫先前曾斡旋伊朗核問題。白宮未證實雙方通話。

沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話，表明沙國「不會允許其空域或領土，被用於任何針對伊朗的軍事行動，或者任何一方、不論從何處發動的任何攻擊」。阿聯隨後也提出類似聲明。這兩國都駐有美軍空中武力和部隊。

美國在中東最大基地為駐卡達的烏代德空軍基地，是中央司令部前進行動總部。伊朗外長和最高安全官員拉里賈尼（Ali Larijani）也已與卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）通話。卡達證實此事，但未透露通話內容細節。

阿拉奇28日向記者說，「我國立場很明確：透過軍事威脅進行外交，既無效也不具建設性」，「若他們想談，就必須放棄威脅、極端的要求和提出不合邏輯的問題。談判有其原則：必須在平等立足點上，基於互相尊重進行，並且對雙方都有利」。

