中共2025加強反腐 查處「違反八項規定」29萬件年增29％

中國去年全年查處違反「中央八項規定」精神問題達29萬752件，較2024全年大增29％。

中共去年加強反腐下，中共中紀委、中國國家監委今天公布數據顯示，中國2025全年共查處違反「中央八項規定」精神問題達29萬752件，較2024全年的22萬5275件大增6萬5477件，增幅約達29％。

「中央八項規定」全稱「十八屆中央政治局關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定」，由2012年12月4日舉行的中共中央政治局會議審議通過，距習近平新就任總書記不到1個月。內容明定要改進調查研究、精簡會議活動、精簡文件簡報、規範出訪活動、改進警衛工作、改進新聞報導、嚴格文稿發表、厲行勤儉節約等8大要項而得名，被視為習近平推動黨內反腐的源頭。

數據顯示，2025全年因違反「中央八項規定」精神問題而被批評教育和處理者達37萬5604人，較2024全年的31萬2907人多出6萬2697人，增幅約達20％。

而2025全年被批評教育和處理者中，遭到黨紀政務處分者有26萬1788人，較2024全年的22萬1369人增加4萬419人，增幅為18.3％。

依查處問題類型區分，2025年在履職盡責、服務經濟社會發展和生態環境保護方面「不擔當、不作為、亂作為、假作為」而嚴重影響高品質發展者，共查處11萬9418件，占形式主義、官僚主義問題總數的84.7％。

至於常見的違規收送名貴特產和禮品禮金、違規吃喝、違規發放津補貼或福利等3類問題，分別占2025年查處享樂主義、奢靡之風問題總數的54.5％、22.3％、12.1％。

從查處級別看，2025年全中國共查處省部級領導幹部18起，地廳級領導幹部1196件，縣處級領導幹部1萬6368件，鄉科級及以下幹部27萬3170件。其中，鄉科級及以下幹部占查處問題總數達94％。

中共中紀委、中國國家監委表示，2026年是「十五五」（第15個五年規劃，2026至2030年）開局之年。各級紀檢監察機關要強化正風肅紀，鞏固拓展深入貫徹「中央八項規定」精神學習教育成果。要持續狠剎享樂主義、奢靡之風，對違規吃喝、違規收送禮品禮金等易發多發問題深化整治。

其次，對於以調研考察、展開黨建活動、培訓的名義搞公款旅遊，變相公款出國（境）旅遊等問題要嚴肅查處；對藉民生項目違規建設樓堂館所等新動向密切關注並糾治。

此外，鑑於春節將近，各級紀檢監察機關要緊盯節日期間易發、多發的違規吃喝、違規收送禮品禮金等突出問題，持續做好監督，對頂風違紀問題依規、依紀從嚴查處，確保節日風清氣正。

