美國明州移民執法致死案 官方報告稱2聯邦人員開槍

明尼蘇達州明尼阿波利斯周末發生護理師普雷蒂（Alex Pretti）遭槍擊致死案，美媒今天披露國土安全部提交國會的一份報告，指現場2名聯邦人員開槍。（法新社）

根據美國媒體今天披露國土安全部提交國會的一份報告，明尼蘇達州明尼阿波利斯周末發生護理師普雷蒂（Alex Pretti）遭槍擊致死案，現場2名聯邦人員開槍。

法新社報導，此槍擊事件引發美國兩黨同聲譴責，並在明尼阿波利斯掀起新一波示威浪潮。美國總統川普今天呼籲展開「公正且誠實的調查」，並暗示將對該市掃蕩移民行動「稍微降溫」。

官方初步報告表示，案發當時多名執法人員在結冰的街道上與普雷蒂發生衝突。在2名聯邦人員開火前幾秒，一名美國邊境巡邏隊（Border Patrol）人員曾多次大喊「他有槍」。

報告提到：「約5秒後，1名（邊境巡邏隊人員）使用其配發的Glock 19手槍開火，另1名美國海關與邊境保護局（CBP）官員也使用Glock 47手槍對普雷蒂開槍。」

這份報告並未敘明普雷蒂是否被兩人的子彈擊中，也未標明總開槍次數。

報告並未提及普雷蒂是否曾經揮舞槍支。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在槍擊案後暗示死者曾揮舞武器。

但目擊者拍攝的影片顯示，普雷蒂在被噴灑化學刺激物並遭壓制在地前，手中僅握著手機在拍攝聯邦人員。影片亦顯示，一名聯邦人員從普雷蒂腰部掏出一把槍，隨後發生開火事件。

報告提到，1名邊境巡邏隊人員事後聲稱已取得普雷蒂的槍支，並將其「清槍後置於車內安全處」。報告表示，目前國土安全部轄下的國土安全調查處（HSI）已對此展開調查。

美國國會兩黨均要求對此案進行徹底調查。共和黨籍聯邦參議員保羅（Rand Paul）今天表示，涉案人員應立即停職接受調查。

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）在接受法新社訪問時表示，聯邦人員開槍前恐已違反「程序規定」（protocol）。

不過，白宮隨後澄清，米勒指的是對明尼蘇達州移民執法人員的「一般性指導原則」，而非針對普雷蒂遭槍擊的具體事件。

