英國9歲女孩海邊撿到怪石 專家驚嘆：是45億年前隕石

9歲的亞莉安娜在沙灘撿到一顆可能比地球還古老的隕石。（擷取自Daily Mail）

英國威爾斯發生一起驚奇故事，一名9歲女孩在自家附近的海灘散步時，撿到一顆奇怪的石頭，沒想到竟被證實是年齡高達45億年、可能比地球還古老的隕石，不但震驚科學界，也讓她一夕成為校園紅人。

根據《每日郵報》報導，這名幸運女孩名叫亞莉安娜（Ariana），她日前與妹妹、母親及外婆前往威爾斯卡地夫附近的彭納斯碼頭（Penarth Pier）散步時，在沙灘上發現一顆外型奇特、約網球大小的石頭。亞莉安娜直覺「怪怪的」，便把它撿了起來。

家人回憶，這顆石頭外表並不起眼，但異常沉重，還帶有金屬氣味。亞莉安娜用Google智慧鏡頭搜尋後，結果顯示「可能是隕石」，但爸爸以為是AI判斷錯誤，完全沒放在心上。

直到父親一名有地質學背景的友人到訪，看到這顆石頭後立刻直言，「這絕對是隕石！」經送進實驗室切割、檢測後，專家確認它是極為罕見的「含鐵隕石」，形成於太陽系誕生初期，距今估計約45億年，是人類能實際觸碰到的「最古老物質之一」。

切開隕石內部，還可見歷經數十億年形成的金色微小晶體，讓全家人驚嘆不已。亞莉安娜則開心地說，「我不會賣掉它，不管多少錢，這是我找到過最棒的東西！我好想跟全世界分享」。

這項發現也讓她成為學校的「小紅人」，不僅在全校集會上親自分享尋寶過程，還笑說現在每天都帶著筆，因為同學會找她簽名。她驚呼：「我找到的東西，可能曾經是一顆已經不存在的行星！」

