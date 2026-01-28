俄軍空襲烏克蘭各大城市 至少2死數十人受傷

俄軍空襲導致烏克蘭首都基輔的部分建築物受損。（法新社）

烏克蘭首都基輔（Kyiv）及各大城市再度遭到俄羅斯無人機與飛彈空襲，至少2人死亡與數十人受傷。

《路透》報導，俄軍的空襲導致基輔一棟17層樓高的住宅大樓受損，另外還造成住在基輔附近的一對夫婦死亡，當地媒體指出，這對夫婦4歲的女兒在空襲中倖存。

當地官員指出，空襲過後有4人尋求醫療協助。

俄軍也針對敖德薩（Odesa）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、克利福洛（Kryvyi Rih）等城市發動空襲。

克利福洛軍政首長維爾庫爾（Oleksandr Vilkul）表示，空襲重創了基礎設施，並導致2名市民受傷，將近700棟建築物的供暖系統無法運作。

札波羅熱州州長費多羅夫（Ivan Fedorov）在社交通訊平台Telegram發文說，俄軍空襲造成14棟公寓住宅受損，部分地區中斷電力供應，此外還有6人受傷。

烏克蘭空軍指出，俄軍在夜間發射了一發伊斯坎德爾M飛彈（Iskander-M ballistic）以及146架無人機，其中103架被擊落。

