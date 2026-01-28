為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    馬查多還沒出局！美質疑委內瑞拉臨時總統忠誠度 尋替代人選

    2026/01/28 20:01 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普（右）、委內瑞拉反對派領袖馬查多（左）。（路透檔案照）

    美國採取軍事行動推翻委內瑞拉總統馬杜羅，副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）接替為臨時總統，不過，近日美國情報報告質疑，羅德里格斯是否會與川普政府合作，正式切斷與中國等美國對手國家關係。

    《路透》27日報導，4名了解報告內容的消息人士，透露美方對羅德里格斯的質疑。美國官員先前已公開表明，希望羅德里格斯切斷與伊朗、中國和俄羅斯等委內瑞拉密切盟邦的關係，包括驅逐這些國家的外交官和顧問。不過，羅德里格斯上任臨時總統以來，尚未公開宣布這類行動，這些國家也都派代表出席她的就職儀式。提供委內瑞拉安全和情報支援換取低價石油的古巴，也被川普點名，希望委內瑞拉切斷與其關係。

    美方尚不清楚羅德里格斯是否充分支持美國對委內瑞拉策略，中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）1月15日親赴卡拉卡斯，與她討論委內瑞拉政局未來。她在25日的一場演說，曾表示「受夠」美國的干預。

    消息人士說，對羅德里格斯可靠度的疑慮，在美國發動對委內瑞拉軍事行動前即已提出。川普政府尚未有立即的替代人選，不過，正在接觸軍事和安全部門高層官員，以備改變作法。

    情報報告也指出，委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）目前尚不具備能有效治理國家的條件，一部分原因正是她缺乏與安全機構的深厚關係。不過，川普上週向記者說，他希望馬查多「參與」委內瑞拉領導階層，但是未詳述。一名了解美國政府與馬查多討論內容的消息人士說，她十分受白宮青睞，被視為出任委內瑞拉領導職位的較長期選項。

    中情局、委內瑞拉政府都未回應此事。一名川普政府匿名高層官員說，總統川普對委內瑞拉領導階層「持續施加最大影響力」，並且「期待持續這種合作」。

