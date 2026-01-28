悚！印度助產士接生硬拉 男嬰「身首分離」當場死亡

印度發生一起恐怖的生產意外。示意圖。（美聯社）

印度北方邦布蘭沙赫爾（Bulandshahr）近日發生一起恐怖的生產意外。一名孕婦在家中分娩時，因胎位不正難產，當地社區衛生工作者與助產士仍強行接生，導致男嬰「身首分離」當場死亡，而助產士驚覺不妙逃之夭夭，警方正在追蹤其下落。

根據外媒《Deccan Herald》報導，1月25日上午約9點，住在魯塔村（Rutha）的男子賈曼（Jhamman）發現妻子拉吉庫瑪麗（Rajkumari）出現陣痛後，立即找當地社區衛生所工作人員（Accredited Social Health Activist，ASHA）魯帕瓦蒂（Rupawati）前來協助。魯帕瓦蒂並未依規定聯絡醫院派遣救護車，反而私下找來她熟識的助產士賈米拉（Jamila）為產婦接生。



報導指出，兩人明知生產過程困難，仍試圖在家中強行接生。當分娩遲遲未能順利進行時，她們發現拉吉庫瑪麗胎位不正，賈米拉竟強行硬拉，直接將身體暴力拉出，頭部卻卡在產婦腹中，導致男嬰「身首分離」當場死亡。

警方表示，涉案的魯帕瓦蒂與賈米拉已經失聯，目前正全力追查下落，並依相關刑責立案調查。當地衛生單位也已介入，針對是否涉及醫療疏失與制度漏洞展開調查。此案也在印度社會引發強烈關注，不少民眾質疑基層醫療體系失靈，呼籲政府嚴格檢討偏鄉分娩安全機制，避免類似悲劇再次發生。

