    國際

    路透：委內瑞拉臨時總統未切斷與中俄關係 遭美情報機關質疑

    2026/01/28 19:16 中央社
    委內瑞拉臨時總統德爾西·羅德里格斯。 （路透）

    委內瑞拉臨時總統德爾西·羅德里格斯。 （路透）

    路透社報導，4名知情人士近日透露，美國情報當局提出的報告質疑委內瑞拉臨時總統羅德里格斯是否會配合川普政府，而與伊朗、中國和俄羅斯等美國對手國家正式切斷關係。

    美軍本月3日突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）逮捕時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro），其後原任馬杜洛副總統的羅德里格斯（Delcy Rodriguez）接任臨時總統。在她的就職典禮上，中、俄、伊朗等與馬杜洛政權關係緊密的國際盟友都有派代表出席。

    美國官員曾公開表示，希望羅德里格斯與這些國家斷絕往來，包括將其外交官和顧問逐出委內瑞拉。但她至今未公開宣布這類行動。

    華府希望在包括委內瑞拉在內的西半球限制對手國家影響力，而美國總統川普（Donald Trump）也想利用委內瑞拉這個石油輸出國家組織（OPEC）成員國豐富的油藏。若羅德里格斯與美國對手切斷關係，將為美國對委內瑞拉能源業的投資開啟更多機會。

    然而消息人士表示，根據美國情報機關報告，有關美國對委內瑞拉採取的策略，羅德里格斯是否完全支持，目前仍不明朗。

    美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）本月15日前往卡拉卡斯與羅德里格斯會面，討論委內瑞拉政局展望。路透社無法確認這場對話是否改變美國情報機關對這位臨時總統的看法。

    美國中情局先前的評估是，一旦馬杜洛下台，他的忠實官員如羅德里格斯等人最適合來領導委內瑞拉。但批評川普委內瑞拉策略的人士則質疑，留下馬杜洛的親信來擔任委國臨時領導人是否明智。

    華府試圖從遠端指揮委內瑞拉臨時統治者，並避免美軍介入更深。若無法掌控羅德里格斯，恐怕會破壞這些努力。

    川普政府的1名高階官員接獲置評請求時回覆說，川普對委內瑞拉領導階層「持續施加最大影響力」，並「預期這份合作會繼續」。

