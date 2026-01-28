為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美智庫CSIS統計 烏俄戰爭傷亡人數已近200萬

    2026/01/28 18:09 國際新聞中心／綜合報導
    烏克蘭札波羅熱28日遭俄軍空襲，從破窗中可見空襲過後燒毀的車輛與受損的住宅大樓。（法新社）

    烏克蘭札波羅熱28日遭俄軍空襲，從破窗中可見空襲過後燒毀的車輛與受損的住宅大樓。（法新社）

    根據美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）27日發布的一份研究報告指出，烏俄戰爭已造成雙方近200萬名軍人傷亡，該數字含陣亡、受傷或失蹤。

    報告顯示，自近4年前俄軍入侵烏克蘭以來，俄方損失慘重，估計總傷亡人數高達120萬人，其中陣亡人數可能高達32.5萬人。CSIS強調：「自二戰以來，沒有任何一個大國在任何一場戰爭中承受過如此規模的傷亡或死亡人數。」CSIS指出，「俄軍在戰場上的推進速度異常緩慢」。

    烏克蘭同樣付出重大代價。從2022年2月至2025年12月，烏軍傷亡人數介於50萬至60萬之間，其中陣亡人數估計在10萬至14萬人之間。

    CSIS警告：「截至2025年底，俄烏雙方合計傷亡人數可能已高達180萬人，並可能在2026年春季突破200萬大關。」

    烏克蘭總統澤倫斯基曾在去年2月向美國媒體表示，自2022年開戰以來，烏克蘭已有近4.6萬名士兵陣亡。不過分析人士普遍認為，這項數字明顯偏低，未計入大量失蹤或被俘人員。

    另一方面，英國廣播公司（BBC）俄語部門與獨立媒體「Mediazona」透過如訃聞等公開資料交叉比對，已確認逾16.3萬名俄羅斯士兵在4年戰事中喪生，並坦言實際死亡人數恐怕更高。

    烏俄戰爭對平民也造成沉重打擊。聯合國人權事務高級專員公署指出，2025年烏克蘭平民死亡人數創下自2022年以來的新高，共有超過2500名平民喪生、逾1萬2000人受傷。自2022年戰爭爆發至今，聯合國已證實近1萬5000起平民死亡案例，並認為實際總數很可能遠高於此。

