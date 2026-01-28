糗大！亞馬遜誤發郵件給員工 「新一輪全球裁員計畫」意外曝光

亞馬遜雲端運算服務（AWS）意外洩露裁員計畫。（路透）

一名亞馬遜雲端運算服務（AWS）的員工，在週二（27日）收到了高階主管發出的會議邀請，該邀請隨後被取消，但郵件中一份草擬的電子郵件內容，意外曝光亞馬遜正準備實施新一輪的全球裁員計畫。

綜合外媒報導，這封意外流出的郵件，由亞馬遜 AI 解決方案資深副總裁奧布里（Colleen Aubrey）署名。裁員計畫在郵件中被稱為「黎明專案」（Project Dawn），內容提到，位於美國、加拿大與哥斯大黎加的受影響員工已經被告知失去了工作。

請繼續往下閱讀...

該郵件已被包括路透社與彭博社在內的多家新聞媒體取得。奧布里在郵件中寫道：「這樣的變動對每個人來說都很艱難。」她還說：「這些決定是困難的，是在我們為了組織與 AWS 未來的成功進行定位時，經過深思熟慮後所做出的。」郵件中還提到了另一封來自亞馬遜人力資源主管的訊息，但該訊息似乎尚未發送。

亞馬遜曾在去年 10 月宣布裁撤 1.4 萬個職位。近日多家媒體報導這家總部位於西雅圖的跨國電商正規劃第二輪裁員，但亞馬遜尚未證實此消息。

亞馬遜一直試圖縮減新冠疫情期間過度擴張的招聘規模，以降低成本並精簡擁有全球約 150 萬名員工的龐大運作體系。據報導，最新的裁員將主要衝擊雲端運算與零售部門。亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）先前就曾警告公司內的白領員工，未來幾年內他們的工作可能會被人工智慧（AI）所取代。

就在亞馬遜裁員消息傳出的同時，亞馬遜最大的物流夥伴 UPS（聯合包裹服務）也同日宣布，今年將加碼裁員 3 萬人。UPS 執行長更直言不諱地表示，為了提高獲利，必須削減亞馬遜這類「毛利極低」的低價值配送。亞馬遜目前既是 UPS 的最大客戶，也逐漸成為其快遞競爭對手。

目前亞馬遜對於這起「郵件誤發」事件仍維持低調，未做出正式回應，但已在全球科技圈引發熱議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法