ICE幹員連殺2平民！川普愛將遭逼宮 共和黨大老倒戈：她該滾了

美國國土安全部長諾姆因ICE幹員接連射殺平民且發言失當，遭國會跨黨派圍剿。（彭博資料照）

美國聯邦執法幹員在街頭接連射殺平民，引爆華府政壇風暴。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）因轄下單位執法手段極度殘暴，在明尼蘇達州1個月內造成2名美國公民死亡，如今面臨「眾叛親離」的絕境。不只民主黨痛批這是「殺戮狂歡」，就連向來力挺執法單位的共和黨參議員也罕見倒戈，公開要求這位川普愛將立即下台負責。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這場危機源於移民暨海關執法局（ICE）近期的失控執法。眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）發布措辭嚴厲的聲明，痛批川普政府將納稅人的錢武器化，在美國街頭上演不道德的「殺戮狂歡（killing spree）」。民主黨已設下底線：若川普不立即開除諾姆，國會將直接啟動彈劾程序，並杯葛預算案。

事件的導火線是上週六晚間，37歲美國公民普雷蒂（Alex Pretti）在明尼亞波利斯遭聯邦幹員射殺。悲劇發生後，諾姆的處理方式堪稱災難。知情人士透露，她第一時間採取對抗姿態，竟在記者會上將死者定性為「國內恐怖份子」。這種激進言論連白宮都看不下去，迫使川普總統公開澄清：「我沒聽說他是刺客。」試圖與諾姆的極端言論切割。

執法殺人成票房毒藥 共和黨自家人跳船

諾姆的失控行徑，讓共和黨人也紛紛跳船。參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）形容這起槍擊案是「轉折點」，拒絕表態信任諾姆。分析指出，面對「執法單位射殺本國公民」的輿論壓力，繼續護航將成為選舉票房毒藥，因此包括參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）與提里斯（Thom Tillis）都直接告訴記者：「希望她走人。」

儘管川普私下對局勢感到不滿，且花了數小時盯著新聞報導，但他目前仍不願讓對手「得分」，傾向在公開場合繼續護航。然而，隨著預算大限逼近，民主黨已揚言除非國土安全部進行重大改革，否則將杯葛撥款法案，這使得諾姆的去留成為避免政府關門的關鍵籌碼。

