為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    張又俠被捕！傳軍官爆辭職潮 解放軍陷混亂

    2026/01/28 17:58 即時新聞／綜合報導
    中共中央軍事委員會第一副主席張又俠落馬。（法新社）

    中共中央軍事委員會第一副主席張又俠落馬。（法新社）

    中共中央軍事委員會第一副主席張又俠落馬，中共第31集團軍退役軍官向外界爆料，張又俠被捕後，中共軍隊陷入混亂，團處級以上軍官紛紛遞交辭職或「轉業報告」。

    《大紀元》引述時事評論員真飛說法指出，一名原解放軍第31集團軍幹部爆料，抓捕張又俠的現場疑發生交火，最後由公安部部長王小洪領導的公安部隊壓制了張又俠的雪豹突擊隊警衛。目前各集團軍軍長拒絕表態支持習近平，軍隊呈現「消極抵抗」狀態。他還稱，最近可能會發生重大事件。

    該名爆料軍官原在苗華、何衛東所在部隊，了解軍隊內部情況。他指出，張又俠被捕後震驚解放軍上下，更引發恐慌，不少團處級以上軍官紛紛遞交辭職或轉業報告，目前軍隊內部「已經亂了套」。

    更嚴重的是，習近平現在要求各集團軍長表態支持，但軍長們普遍保持沉默。因為軍隊講究資歷和義氣，張又俠軍中威望極高，沒人願意率先「倒戈」習近平，甚至軍隊內部還普遍認為習近平「卑鄙」、「沒威信」。

    目前上述消息未獲任何中國官方單位證實，無法核實真實性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播