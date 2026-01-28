張又俠被捕！傳軍官爆辭職潮 解放軍陷混亂

中共中央軍事委員會第一副主席張又俠落馬。（法新社）

中共中央軍事委員會第一副主席張又俠落馬，中共第31集團軍退役軍官向外界爆料，張又俠被捕後，中共軍隊陷入混亂，團處級以上軍官紛紛遞交辭職或「轉業報告」。

《大紀元》引述時事評論員真飛說法指出，一名原解放軍第31集團軍幹部爆料，抓捕張又俠的現場疑發生交火，最後由公安部部長王小洪領導的公安部隊壓制了張又俠的雪豹突擊隊警衛。目前各集團軍軍長拒絕表態支持習近平，軍隊呈現「消極抵抗」狀態。他還稱，最近可能會發生重大事件。

該名爆料軍官原在苗華、何衛東所在部隊，了解軍隊內部情況。他指出，張又俠被捕後震驚解放軍上下，更引發恐慌，不少團處級以上軍官紛紛遞交辭職或轉業報告，目前軍隊內部「已經亂了套」。

更嚴重的是，習近平現在要求各集團軍長表態支持，但軍長們普遍保持沉默。因為軍隊講究資歷和義氣，張又俠軍中威望極高，沒人願意率先「倒戈」習近平，甚至軍隊內部還普遍認為習近平「卑鄙」、「沒威信」。

目前上述消息未獲任何中國官方單位證實，無法核實真實性。

