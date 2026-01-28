為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    2026極光高峰年！ 專家分享「追光」秘訣

    2026/01/28 18:58 即時新聞／綜合報導
    格陵蘭島極光。（法新社）

    2026年將迎來極光高峰期，不少天文迷已開始規劃「追光之旅」。曾親眼見過超過400次極光的英國攝影師分享，極光不只是自然奇景，更是一場結合運氣、時機與耐心的體驗。

    《BBC中文網》報導，威爾·張（Wil Cheung，音譯）是英格蘭諾森伯蘭天文台的志工，接觸天文攝影後開始專注拍攝夜空與極光，隨著經驗累積，他不僅在當地開設觀星講座，更帶團前往各地追光，行程一度排到17年後，至今足跡遍及北歐、冰島、加拿大與阿拉斯加，見證極光在不同緯度的變化。

    談到最佳觀賞地點，威爾·張指出，極光通常出現在「極光橢圓帶」，也就是北極圈一帶，包括挪威、芬蘭、瑞典北部、冰島北部與加拿大。其中挪威特羅姆瑟最負盛名，但天氣多雲；他個人則偏好冰島北部的阿克雷里，天候穩定、交通便利。

    至於時間點，威爾·張建議選在無月光的夜晚、遠離城市燈害，並善用光害地圖查詢環境，行程規畫上，越接近出發日訂票越容易掌握天氣狀況，也較有機會看到極光。

    極光活動與太陽黑子周期有關，科學家推估本波高峰將落在2026至2027年，未來2年將是觀賞極光的黃金時期。

