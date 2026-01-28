狀況恐生變？張又俠被捕 網瘋傳各地解放軍部隊湧向北京畫面

「X」平台盛傳大批解放軍部隊全副武裝湧入北京。（取自X）

中共中央軍事委員會第一副主席張又俠落馬，引發中共內部混亂。近日在 X 上傳出大量解放軍人員異動畫面，並盛傳大批解放軍部隊全副武裝湧入北京，有中國海外推主更表示：「誰落馬還不知道！」

近日在 X 上出現大量中國海外網友、推主分享的影片、照片。「淘喵先生」發文分享在抖音看到的影片，只見影片中出現大量解放軍持槍行走在江蘇徐州街上演練；「肌肉猫Elva」也分享兩段影片，只見在廣東、福建，都見到路上出現共軍軍用車輛。「肌肉猫Elva」還指出，目前東部戰區、西部戰區轉發了張又俠遭調查的消息。但北部戰區、南部戰區、中部戰區，以及人民武警、中國軍號、火箭軍官方帳號都未表態。

X主「戰場 （官場） 觀察工作室 昭明」更發布影片指出，大批軍車已經到達天津武清環線，「這是準備進京城清君側的節奏嗎？」還有推主指出，北京司令部似乎已經進入備戰狀態，北京衛戍區警衛第 1 師進入備戰狀態，中部戰區第 83 集團軍也已經進駐提供支援。還傳出中南海當局暫停一切軍事調動，還要求所有軍士上繳手機。

相關影片曝光後引發討論，不少網友直呼：「要內戰了！」、「進京勤王」；但也有不少網友直呼「胡說八道」、「造謠」。

張又俠被捕後，各種謠言甚囂塵上，甚至傳出被捕前，張又俠人馬與前來逮人的部隊發生過交火衝突。一名匿名的解放軍第31集團軍幹部近日爆料，張又俠被捕後震驚解放軍上下，更引發恐慌，不少團處級以上軍官紛紛遞交辭職或轉業報告，目前軍隊內部「已經亂了套」。

他還指出，更嚴重的是，習近平現在要求各集團軍長表態支持，但軍長們普遍保持沉默。因為軍隊講究資歷和義氣，張又俠軍中威望極高，沒人願意率先「倒戈」習近平，甚至軍隊內部還普遍認為習近平「卑鄙」、「沒威信」。

