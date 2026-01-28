美軍閃電活逮馬杜羅 脫北高官爆：金正恩害怕「下一個是我」

北韓前駐古巴外交官李日圭（見圖）接受專訪指出，美軍成功逮捕委內瑞拉前總統馬杜羅，讓金正恩深陷被「斬首」的恐懼中。（法新社）

美軍本月在委內瑞拉發動閃電突襲，成功逮捕前獨裁者馬杜羅，這場震撼全球的軍事行動，已在北韓領導人金正恩心中種下極度恐懼的種子。根據《法新社》專訪，2023年投誠南韓的北韓前駐古巴政治參贊李日圭透露，華府在卡拉卡斯的「斬首行動」成功，對曾是馬杜羅盟友的金正恩來說，無疑是「最壞的惡夢成真」。

李日圭直言：「金正恩現在一定感覺到，所謂的『斬首行動』是真實可能發生的。」他預測，這位生性多疑的獨裁者將會因恐慌而採取激烈手段，全面「徹底翻新」其個人的維安系統與反制措施，以防美軍如法炮製，派特種部隊突襲平壤。

北韓長期指控美國意圖顛覆政權，並以此作為發展核武的理由。如今美軍真的在南美洲上演了「活逮元首」的戲碼，這讓北韓高層的安全焦慮飆升至臨界點。

李日圭也分享了自己驚心動魄的脫北過程。他在中美洲某機場轉機時，一度被官員強迫搭上飛往委內瑞拉的班機；若飛機起飛，他將被遣送回古巴，最終引渡回北韓面臨死刑。

「我在絕望中與對方發生肢體衝突，試圖拯救我的家人。」就在千鈞一髮之際，南韓外交官及時出現，宣示李日圭一家受首爾保護。「那一刻，所有官員都消失了。」李日圭感嘆，那是他第一次深刻感受到南韓的國力與自由民主的可貴。他呼籲南韓政府應展現同樣的決心，營救那些被派往俄烏戰場、如今成為戰俘且渴望投誠的北韓士兵。

