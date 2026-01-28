分析美2026國防戰略 葛來儀：美中對危機管理認知不同

美國戰爭部日前發表的「2026國防戰略」中提到，與中國建立一種「體面的和平」，並透過美中軍方更有效的溝通來達成。但華府智庫學者葛來儀認為，中國不太可能就危機管理與美國進行嚴肅談判。（資料照）

美國戰爭部日前發表的「2026國防戰略」中提到，與中國建立一種「體面的和平」，並透過美中軍方更有效的溝通來達成目標。但華府智庫學者葛來儀認為，中國不太可能就危機管理與美國進行嚴肅談判。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）26日在基金會官網發文，分析「2026國防戰略」（2026 National Defense Strategy）報告。

文章表示，報告明確指出，美國並未將重心從印太地區轉移，目標是防止中國統治這個「世界經濟重心」。美國希望與中國建立「公平貿易與尊重的關係」，同時減少緊張局勢並避免對抗。

報告又提到，美國的目標是建立一種「體面的和平」（decent peace），即達成一種「對美國有利，但中國也能接受並生活在之下」的狀態。

根據報告，美國達成其戰略目標的首要手段，是美中軍方之間更有效的溝通，並聚焦於戰略穩定、去衝突化與緩和局勢。

但文章表示，假設中國與美國都有降低風險的共同目標是有誤導性的。共軍近年的行為表明，中國認為引入更大的行動風險是有好處的，因此不太可能就危機管理與美國進行嚴肅談判。

文章指出，中國軍方認為要預防危機，最好的方法是大幅減少美國在中國周邊的軍事行動，特別是在中國附近的海域，如渤海、黃海、東海、南海及台灣周邊海域。

文章說，報告另一個令人存疑的假設是，美國承諾不「主宰」、「扼殺」或「羞辱」中國，會令中國感到滿意。美國計劃「沿著第一島鏈建立強大的『拒止防禦』（denial defense）」，這可能與中國對戰略穩定的想法不一致。而報告也沒有提到台灣。

文章表示，美國戰爭部的「慷慨提議」不太可能吸引中國。但如果美國能成功執行報告的計畫，即在第一島鏈建立並維持強大的「拒止防禦」；與區域盟友及夥伴緊密合作，並激勵他們為集體防禦作出更多貢獻；以及強化美國的國防工業基礎，印太地區的威懾力將能持續。

