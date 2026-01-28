遊戲代練受騙450元 女大生找「救兵」抓騙子反遭詐光54萬積蓄

中國一名女大生在網上找「遊戲代練」被騙走450元，不甘受騙的她繼續在網上找人幫忙抓騙子，又遭詐團騙走所有積蓄。示意圖，與本文無關。（美聯社）

近年詐騙越來越猖獗！中國一名女大生在網上找「遊戲代練」被騙走450元，不甘受騙的她繼續在網上找人幫忙抓騙子，沒想到又遭詐團騙走所有積蓄。

綜合中媒報導，獨自一人在湖南長沙租房的女大生「龍麗麗」（化名），平時喜歡玩網路遊戲，但因為實力不夠爬不上去，於是在網上尋找遊戲「代練」，支付了99元人民幣（約新台幣450元），但對方收了錢卻搞失蹤，龍麗麗這才知道自己上當。

請繼續往下閱讀...

吞不下這口氣的龍麗麗，剛好在網上看到聲稱能「幫忙查找騙子信息」的貼文，於是主動聯繫發布者，對方要求要先支付99元人民幣的「查找費」，隨後又以「需要激活查詢程序」為由，誘騙龍麗麗在淘寶、京東等網購平台購買4張價值700多元（約新台幣3200元）的遊戲儲值卡，涉世未深的龍麗麗傻傻照辦。

之後對方失去聯繫，龍麗麗發覺不對勁，要求退錢，但對方以「需湊足整數才能退款」、「支付解密費」等理由不斷要求轉帳，就這樣龍麗麗前後被騙了12萬（約新台幣54萬）。

長沙芙蓉區荷花園派出所警方表示，他們是在本月10日接到報警，報案人是龍麗麗在長沙的親戚，因為龍麗麗積蓄被騙光不斷向家裡要錢，家人察覺事態嚴重，委託親戚趕緊報案。警方通過龍麗麗提供的微信、支付寶聊天及轉帳紀錄進行追查，鎖定犯嫌身分和活動紀錄；本月18日，長沙警方與甘肅、寧夏的警方合作，順利將犯嫌逮捕，並成功將龍麗麗被騙的錢全部追回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法