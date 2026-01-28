日版「藍白合」成立遭政壇大咖群嘲 「這句話」惹網友笑噴

立憲民主黨與公民黨聯手成立「中道改革連合」，立憲民主黨代表野田佳彥（左）和公明黨代表齊藤鐵夫（右）一同舉起新黨徽，宣布新政黨連線正式成立。（法新社）

日本首相高市早苗23日解散眾議院進行改選，盼藉高支持度一舉擴大自民黨國會席次，以利推動施政，預計2月8日舉行投開票。在野的立憲民主黨和公明黨在有風聲傳出時，早在16日聯手成立「中道改革連合」，以因應國會改選。臉書粉專「小原惠文」調侃，中道改革連合就像台灣的藍白合；她還分享日本各政黨大咖對這個新政黨連線的爆笑反應，笑翻大批網友。

日本最大在野黨立憲民主黨與「前執政聯盟」的公明黨合作，成立「中道改革連合」，本月16日在日本國會舉辦結成儀式。之所以取名「中道」，立憲民主黨代表野田佳彥和公明黨代表齊藤鐵夫宣稱，這是因為他們要走非右派跟非左派的「中間路線」，有鑒於世界局勢正往極度偏左派或右派的路上走，日本也不例外，保障中道的思維、保障日本的生活、保障日本的和平，採取中道戰略，是最能緩和局勢的方式。

對此，小原惠文表示，基本上把中道改革連合想成日本版的藍白合就對了。這個新政黨連線成立後，日本社會並不看好，還有日網友將2黨結成的官方照片P上中國國家主席習近平，暗酸該政黨連線表面上說要走中道路線，實際上就是親中的政治集團。

小原惠文還分享日本政壇大咖聽到中道改革連合成立的反應影片，包括防衛大臣小泉進次郎因為政黨名太拗口卡詞；與自民黨結成新執政聯盟的維新會共同代表藤田文武不只忘記人家的名字，還不知道人家已經成立，一副沒什麼興趣的樣子；保守黨代表百田尚樹更直接，狠酸「他們發表的政策我根本不想知道！老實說，所謂的中道改革連合本身，在我看來就是一個非常可疑的團體而已」。

看到日本版藍白合被日本政壇大咖們「公開處刑」，台灣網友笑翻，「反正發音也很接近，就直接取名叫中國改革連合就好了啊，搞不好還比較好記」、「同事們都沒興趣了解，好可憐」、「『非常可疑的團體』，我笑到噴飯」、「中道連合講白話就是沒有固定的中心思想和意識形態」、「看來不只台灣，所謂『中立』其實是『中國立場』的簡稱」、「中聽的叫中間派，不中聽的就叫騎牆派」。

