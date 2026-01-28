為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日均千人戰死！俄軍傷亡破120萬 過去2年吞烏領土僅增1.5％

    2026/01/28 17:04 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯軍隊傷亡與失蹤人數已突破120萬大關，傷亡人數創下二戰以來大國戰爭之最。（路透）

    俄羅斯軍隊傷亡與失蹤人數已突破120萬大關，傷亡人數創下二戰以來大國戰爭之最。（路透）

    俄烏戰爭爆發即將屆滿四週年，權威智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發布最新報告指出，俄羅斯軍隊傷亡與失蹤人數已突破120萬大關，傷亡人數創下二戰以來大國戰爭之最。

    《CNN》引述CSIS最新報告報導，自2022年2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯雖宣稱在戰場上取得優勢，但其實際僅控制烏克蘭約12%的領土，過去兩年中僅奪取不到1.5%的烏克蘭領土。智庫更指出，俄方的推進速度在部分戰場甚至不如一戰時「索姆河戰役」英法聯軍的推進速度。

    報告詳細列出雙方的人力損失情況。儘管兩國皆未正式公布數據，但智庫估計俄軍陣亡人數介於27.5萬至32.5萬人，而烏軍戰死人數約為10萬至14萬。在總傷亡（含失蹤）方面，俄軍的120萬人幾乎是烏軍50萬至60萬人的兩倍以上，對俄方構成巨大的人力消耗。

    歷史對比更凸顯俄軍的傷亡慘重。報告指出，俄軍在烏克蘭的傷亡，已超過二戰結束以來蘇聯與俄羅斯參與的所有戰爭傷亡總和的5倍。北約秘書長呂特在本月世界經濟論壇上也透露，俄軍在去年12月平均「每日戰死一千人」，單月死亡人數便超越了前蘇聯在阿富汗十年戰爭中的總死亡數。

