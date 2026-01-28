中國散播查扣我運輸海馬士貨輪假消息 慘遭自家人打臉倉皇刪除

中國散播查扣我運輸海馬士火箭貨輪的假消息，被自家網友舉報後連忙刪除。（圖擷自bilibili）

中國解放軍東部戰區於去年12月29日至31日，舉行「正義使命-2025」對台軍演，中國海警也在同一時間展開環台演練，有自媒體旋即編造查扣台灣運輸海馬士火箭貨輪的假消息，連中國官方社群帳號也跟著散播。不過，在對岸熱心網友舉報下，相關假訊息已陸續刪除。

從中國網友在嗶哩嗶哩（bilibili）影音平台上傳的內容可以看到，當時中國海警發布1張寫著「扼喉」大字的海報，裡面有長榮貨輪載送海馬士的合成圖，中國自媒體聲稱執法單位以直升機垂降的方式登船，查扣了台灣運輸海馬士的船隻，一時之間讓小粉紅陷入狂歡。

請繼續往下閱讀...

除了這些自媒體造謠之外，也有中國湖北省武漢市「武漢發布」等官方社群帳號轉發。對此，有理性的中國網友進行查證，發現消息最初應該是來自於官媒《環球時報》的文章，裡頭聲稱海報展現出海警的對台態度和警告，但被自媒體曲解為進行了查扣。

這名熱心的中國網友看不下去，向武漢政府部分反映官方傳遞假消息的情況，收到回應指稱「已及時在各平台下架該作品，感謝您對武漢發布工作的關注」，網友同時也呼籲中國自媒體應該要理性一點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法