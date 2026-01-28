為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    印度男子為考上醫學院竟自砍腳踝 極端舉動引熱議

    2026/01/28 17:15 即時新聞／綜合報導
    印度一名醫學院備考生，因兩次報考失敗經驗，竟自殘爭取殘疾名額。（圖片擷取自X/@azizkavish）

    印度一名醫學院備考生，因兩次報考失敗經驗，竟自殘爭取殘疾名額。（圖片擷取自X/@azizkavish）

    為了實現醫生夢，印度一名男子竟做出驚人之舉，他自行截斷腳踝，並試圖以殘障身份申請醫學院名額，這起極端行為不僅震驚當地社會，更引發大眾的廣泛討論。

    根據《Oddity Central》 報導，這名印度男子被懷疑因報考兩次醫學院失敗，竟動了歪腦筋，自行砍斷腳踝，希望能以殘障考生身份取得醫學院入學的優勢。

    這名男子行為之所以曝光，是因為他的哥哥在報案時向警方透露，其傷勢是遭身份不明的襲擊者突襲，導致他昏迷後醒來發現腳已遭人砍斷。隨後，警方調查時，卻發現家屬的供詞有許多矛盾之處，並透過男子女友獲得證詞，證實他痴迷於考入醫學院，甚至，幾個月前曾試圖取得殘障證明文件，但未能成功。

    印度部分大學在招生時會給予殘障學生一定的名額保留與加分措施，原意是促進教育公平，這名男子卻利用這項機制，採取極端行為，以自殘來獲取不當優勢。

    整起事件雖令人瞠目結舌，也在社群媒體上引起熱烈討論，不少人痛批這種「以身試法」的做法荒謬又危險；也有人指出，這反映出教育競爭壓力過大與制度漏洞問題，呼籲政府應更完善審核機制，避免未來再發生類似悲劇。

