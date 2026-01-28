印度男子為考上醫學院竟自砍腳踝 極端舉動引熱議

印度一名醫學院備考生，因兩次報考失敗經驗，竟自殘爭取殘疾名額。（圖片擷取自X/@azizkavish）

為了實現醫生夢，印度一名男子竟做出驚人之舉，他自行截斷腳踝，並試圖以殘障身份申請醫學院名額，這起極端行為不僅震驚當地社會，更引發大眾的廣泛討論。

根據《Oddity Central》 報導，這名印度男子被懷疑因報考兩次醫學院失敗，竟動了歪腦筋，自行砍斷腳踝，希望能以殘障考生身份取得醫學院入學的優勢。

請繼續往下閱讀...

這名男子行為之所以曝光，是因為他的哥哥在報案時向警方透露，其傷勢是遭身份不明的襲擊者突襲，導致他昏迷後醒來發現腳已遭人砍斷。隨後，警方調查時，卻發現家屬的供詞有許多矛盾之處，並透過男子女友獲得證詞，證實他痴迷於考入醫學院，甚至，幾個月前曾試圖取得殘障證明文件，但未能成功。

印度部分大學在招生時會給予殘障學生一定的名額保留與加分措施，原意是促進教育公平，這名男子卻利用這項機制，採取極端行為，以自殘來獲取不當優勢。

整起事件雖令人瞠目結舌，也在社群媒體上引起熱烈討論，不少人痛批這種「以身試法」的做法荒謬又危險；也有人指出，這反映出教育競爭壓力過大與制度漏洞問題，呼籲政府應更完善審核機制，避免未來再發生類似悲劇。

कितने तेजस्वी लोग हैं.. ????????



जौनपुर के सूरज भास्कर ने दिव्यांग कोटे से MBBS करने के लिए खुद को ही विकलांग बना डाला.....



अपने पैर का पंजा काटने के लिए उसने पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया और ग्राइंडर की मदद से खुद को विकलांग बना डाला....



और इस पूरे मामले को हादसा दिखाने के… pic.twitter.com/WQzbw5auV8 — Advocate ???????????????????????? ,Congress Councillor （@ansari2487） January 25, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法