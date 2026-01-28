敢對川普翻臉？魯比歐冷回委國代總統：不聽話就送妳去陪馬杜羅

美國國務卿魯比歐（左）將在國會警告委內瑞拉代總統羅德里格斯（右），若不配合美國政策，恐將面臨與前總統馬杜羅一樣「被捕」的下場。（法新社檔案照）

委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）日前才剛對著石油工人怒吼「受夠了華府命令」，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）隨即發出嚴厲警告。根據《法新社》取得的聽證會證詞，魯比歐28日將在參議院外交委員會上直言，如果羅德里格斯拒絕配合美國的要求（特別是石油利益），她將面臨與前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）「相同下場」！

不配合就抓人？ 美方亮底牌：準備動武

「她非常清楚馬杜羅的下場。」魯比歐在證詞中語帶威脅地表示。這句話的潛台詞極具恐嚇性：馬杜羅夫婦在1月3日遭美軍特種部隊突襲逮捕，目前正被關押在紐約等待審判。

魯比歐強調，美國相信羅德里格斯的「自身利益」與美國的目標一致，但他隨即話鋒一轉，引用川普總統的立場警告：「別搞錯了，如果其他方法失敗，我們已準備好動用武力，以確保最大限度的合作。」

對於日前美軍強行「擄走」一國元首的爭議行動，魯比歐在證詞中強力辯護，稱馬杜羅是「被起訴的毒梟，而非合法元首」。他更自豪地表示：「這一切是在沒有損失任何一名美國人命、也沒有長期軍事佔領的情況下完成的。」然而，委內瑞拉官方指控，該次行動造成超過100名試圖保護總統的委內瑞拉與古巴人員喪生。

魯比歐將密會「備胎人選」

據報導，為了讓羅德里格斯「聽話」，川普政府正玩弄兩面手法。雖然川普一開始看不起委國反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），但在她獲得諾貝爾和平獎並造訪白宮後，態度大轉變。

國務院證實，魯比歐在聽證會後將與馬查多進行閉門密會。分析指出，這是在暗示羅德里格斯：如果妳不乖乖交出石油控制權，美國隨時準備扶植這位「備胎」上位。

