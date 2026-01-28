為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不速之客！美洲獅現身舊金山高檔社區 當局麻醉後捕獲

    2026/01/28 16:01 編譯謝宜哲／綜合報導
    1隻約35公斤的美洲獅近日在美國舊金山高檔社區遊蕩。圖為獸醫檢查遭麻醉的美洲獅。（美聯社）

    1隻約35公斤的美洲獅近日在美國舊金山高檔社區遊蕩。圖為獸醫檢查遭麻醉的美洲獅。（美聯社）

    1隻約35公斤的美洲獅近日在美國舊金山高檔社區遊蕩，引發一場混亂，最終該美洲獅遭到麻醉後被捕獲。

    根據《美聯社》報導，美洲獅最早於26日早上被發現。住在舊金山富人區太平洋高地（Pacific Heights）的布蘭克（Roxanne Blank），26日3點左右看到美洲獅悠閒走在街上，還爬上她公寓的台階。

    布蘭克指出，當時她鎮定拿出手機開始錄影，而美洲獅和她「四目相對」了5分多鐘，並在幾分鐘後開始走下樓梯。

    布蘭克聲稱，當她公寓裡的狗開始吠叫時，美洲獅便迅速逃跑，而她隨後撥打911報警。

    美洲獅27日於被發現躲藏在2棟公寓大樓之間的花園裡，距離布蘭克公寓大約0.8公里。

    舊金山消防局中隊長埃利亞斯（Mariano Elias）指出，當局向美洲獅注射3次鎮靜劑，接著蒙住牠的眼睛和綁住牠的爪子，確保牠無法逃跑。

    舊金山動物園的獸醫隨後對美洲獅進行檢查，之後將其放入籠子。埃利亞斯說，牠將接受進一步的檢查以確保健康，然後被放歸野外。

    1隻約35公斤的美洲獅近日在美國舊金山高檔社區遊蕩。圖為美國官員抬起裝著遭麻醉美洲獅的籠子。（美聯社）

    1隻約35公斤的美洲獅近日在美國舊金山高檔社區遊蕩。圖為美國官員抬起裝著遭麻醉美洲獅的籠子。（美聯社）

