    不滿週末被逼留校 廣西中學生衝破校門抗爭

    2026/01/28 15:09 即時新聞／綜合報導
    中國廣西一所中學因取消週末放假、強制上課，點燃學生怒火。（本報合成，擷取自X）

    中國多所學校近年來因上課安排、取消假期或封閉式管理引發爭議。廣西一所中學近日因強制要求學生於週末假日到校學習，引爆集體抗爭事件，學生衝破校門口保全防線，從側門逃出的畫面迅速在社群平台瘋傳。

    「李老師不是你老師」近日在X平台發文指出，廣西貴港市平南縣大將中學於24日發生學生抗爭事件。由於校方取消週末假期，強制要求學生留校學習，引發大批學生不滿，聚集在校門口抗議。期間，部分學生衝破校方設下的保全防線，從側門蜂擁而出。

    網傳影片可見，大將中學校門口一度被大量學生擠得水洩不通。由於正門設有電動鐵閘，學生轉而聚集至側門，與疑似校方人員發生推擠與拉扯。相關人員試圖阻止學生離校，但最終仍因人數懸殊，遭學生突破防線，自行打開側門放學。隨著哨聲此起彼落，學生情緒逐漸沸騰，從相對狹窄的側門連奔帶跑離開校園，部分學生臉上更難掩「成功逃離」的笑容。

    畫面隨後在社群網路瘋傳後，引發廣泛討論，有網友直言「有壓迫就有反抗」、「自由是自己爭取的」。另有人質疑，校方未開放主要出入口，萬一發生踩踏事件，責任該由誰承擔？

    類似事件並非首次發生。貴州省龍里縣第一中學去年11月也曾爆發學生抗爭，幾百名高中生聚集在宿舍前高喊口號，抗議校方強制推行「監獄式」作息制度，每天「朝6晚11」嚴重透支學生身心健康。事件曝光後，校方才被迫做出部分讓步。

