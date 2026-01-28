為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美加裂痕持續加深？ 加國總理卡尼再批：現在美國幾無正常可言

    2026/01/28 13:42 即時新聞／綜合報導
    加拿大總理卡尼（左）向議員公開表示「現在美國幾無正常可言」。（路透）

    加拿大總理卡尼（左）向議員公開表示「現在美國幾無正常可言」。（路透）

    美加關係裂痕持續加深！加拿大總理卡尼（Mark Carney）不但否認有收回日前在瑞士達沃斯（Davos）「世界經濟論壇」上暗批美國的言論，還向底下議員公開表示「現在美國幾無正常可言」（There is almost nothing normal now in the United States）。

    據《路透》報導，在《美墨加貿易協定》（USMCA）今年面臨續約之際，加拿大總理卡尼再度展現出對美強硬立場，卡尼在議會上宣布，對USMCA正式審查將在幾週內啟動，他向底下議員直言「世界已經改變，華盛頓也改變了。現在的美國，幾乎沒有什麼是正常的，這是事實」。

    報導指出，由於美國對加拿大多項關鍵進口產品加徵關稅，卡尼正推動加拿大出口市場多元化，降低對美國的依賴。USMCA架構下，加拿大有約70％的出口流向美國。

    同時卡尼也否認收回在達沃斯（Davos）「世界經濟論壇」暗批美國的言論，卡尼強調在與美國總統川普的通話中，很清楚地向他表達，在達沃斯所說的都是真心話。

    卡尼上週在世界經濟論壇上雖未點名川普，但公開譴責大國對小國的「經濟脅迫」，此番言論獲得國際廣泛關注與讚譽，不過美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則稱，卡尼在致電川普的通話中「積極撤回」達沃斯言論。

