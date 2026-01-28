握手聽民眾喊這句 高市早苗瞬間比「哭哭臉」成表情包

高市早苗做出「哭哭臉」回應。（圖擷取自X@hide_Q_）

日本首相高市早苗是日本職棒阪神虎隊的鐵桿球迷，日前她出席公開活動時，有民眾和她握手表達支持，但隨後嗆聲「今年巨人隊肯定會贏。」高市早苗則立刻做出「哭哭手勢」回應，引發熱議。

高市早苗出生於奈良縣，屬於阪神虎隊的大本營腹地關西。她曾提到自己從小受到家人的影響，全家都是阪神迷，這種地方情結在關西人身上非常常見且強烈。阪神虎的宿敵、「傳統的一戰」（伝統の一戦）的對手，就是代表關東的讀賣巨人隊。高市還曾在訪談中笑稱，如果有人送她巨人隊的周邊商品，她會覺得很困擾。

請繼續往下閱讀...

近日高市早苗在東京和選民握手時，一位民眾先和她握手並喊「加油喔！」但隨後立刻嗆聲：「今年巨人隊肯定會贏！」而高市早苗先是大喊「欸？」接著做出「哭哭」手勢，還發出「嗚嗚」的假哭，影片傳開後引發熱議。不少網友稱讚高市早苗在此狀況下的高情商，展現出自己「人性」的一面。

巨人隊過去有嚴格的隊規，如球員不能留鬍子、染髮，給人一種「優等生」、「演藝圈式的巨星」印象；阪神虎的球迷與球隊的氣質則更偏向「熱血」、「不羈」與「草根」。阪神迷以熱情、狂熱甚至有些「暴躁」著稱，對於勝負非常執著。

從1936年日本職業棒球正式開打以來，巨人隊和阪神虎就一直處於競爭狀態。這種長達90年的交戰史，讓每一場對決都充滿了故事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法