    CIA出手？ 傳將在委內瑞拉建立永久據點

    2026/01/28 12:03
    多名美國政府人士透露，美國中央情報局（CIA）正秘密運作，試圖在委內瑞拉建立一個永久性據點，藉此讓川普政府未來對委內瑞拉發揮影響力。（路透）

    多名美國政府人士透露，美國中央情報局（CIA）正秘密運作，試圖在委內瑞拉建立一個永久性據點，藉此讓川普政府未來對委內瑞拉發揮影響力。（路透）

    在美軍1月3日閃電抓捕委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）之後，委內瑞拉進入「後馬杜羅時代」。有多名美國政府人士透露，美國中央情報局（CIA）正秘密運作，試圖在委內瑞拉建立1個永久性據點，藉此讓川普政府未來對委內瑞拉發揮影響力。

    根據《CNN》報導，在馬杜羅被捕後，中情局與國務院之間討論美國在委國境內的存在形式，知情人士指出，雖然國務院將成為美國在委國的長期外交機構，但委國目前正處於政治過渡期，川普政府實體很有可能在重新進入委國的初期階段高度依賴CIA。另一名消息人士透露：「國務院負責插旗，但真正發揮影響力的是CIA。CIA的近期目標包括為外交努力奠定基礎，以及提供安全保障。」

    消息人士指出，美國官員可能會在美國駐委內瑞拉大使館正式開放之前，利用CIA的附屬機構展開工作，與委內瑞拉政府不同派系的成員、反對派人士進行非正式接觸，並打擊可能構成威脅的第三方勢力。

    一名前美國政府官員透露：「設立附屬設施是第一優先，在外交管道啟動之前，這個附屬設施可以協助建立聯絡管道，對象將是委內瑞拉情報單位，展開外交人員無法進行的對話。」

    CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）先前與委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）會面，同時也是馬杜羅被捕後首位訪問委國的美國政府高層。據了解，雷克里夫此行向委國政府傳達的訊息是「委內瑞拉不能再成為美國對手的避風港」。消息人士指出，與這些對手有關的美國情報，CIA很有可能已向委內瑞拉官員簡報，這些對手包括中國、俄羅斯與伊朗。

