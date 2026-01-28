為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    英國上尉在實彈訓練中喪生 軍方展開調查

    2026/01/28 13:39 編譯謝宜哲／綜合報導
    英國國防部近日證實，穆爾多尼上尉在實彈訓練中意外身亡。（擷自X@InaciolulaSilva）

    英國國防部近日證實，1名英國陸軍軍官25日在諾森伯蘭（Northumberland）的1次實彈訓練中意外身亡。

    根據《衛報》報導，25歲的穆爾多尼（Philip Gilbert Muldowney）上尉是皇家砲兵第四團火力支援指揮官，他25日在諾森伯蘭奧特本（Otterburn）訓練區發生意外後身亡。英國陸軍發言人表示，穆爾多尼死因正在調查中，目前不宜發表更多評論。

    穆爾多尼於2020年1月5日入伍，同年12月從桑德赫斯特（Sandhurst）皇家軍事學院畢業後獲頒皇家砲兵軍官軍階。英國國防部稱，穆爾多尼是1位充滿熱情、積極向上的軍官，他熱愛生活的活力感染周圍的人。

    英國軍人們紛紛為穆爾多尼離世表達哀悼，稱穆爾多尼「非常真誠」且「毫不掩飾地做自己」。

    英國皇家砲兵第四團指揮官沃勒（Henry Waller）中校表示，穆爾多尼總是充滿創意，臉上總是掛著燦爛笑容。無論是在營地還是在野外，穆爾多尼都全力以赴地迎接一個挑戰。

    沃勒指出，穆爾多尼是1位始終把士兵放在第一的傑出軍官，並補充說他是軍隊裡1顆冉冉升起的新星。

    沃勒強調，穆爾多尼的領導能力、勇氣和責任感贏得人們的尊重和欽佩。他擁有鼓舞人心、化腐朽為神奇的非凡能力，在所有認識他的人心中留下了深刻印象。

