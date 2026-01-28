法國參議員葛利歐 試圖下藥性侵女議員判刑4年

法國參議員葛利歐試圖下藥性侵女議員喬索，被判處4年刑期。（路透）

法國參議員葛利歐（Joël Guerriau），於2023年11月任內邀請國民議會（下議院）女議員喬索（Sandrine Josso）來家裡，竟試圖對其下藥性侵，法院27日判處葛利歐4年刑期。

據《BBC》報導，葛利歐和喬索目前分別為68歲、50歲，喬索當時是去葛利歐家中慶祝對方連任成功，沒想到喝了1杯香檳就感到身體不適，並發現葛利歐一直盯著自己看，讓她相當擔心可能會遭遇狼爪，因此設法離開由朋友協助就醫。

喬索在醫院檢查出體內的搖頭丸（MDMA）成分過高，葛利歐旋即被停職，並在去年10月主動辭去參議員。不過，葛利歐在審判中堅稱本案完全是意外，他透露自己當時陷入憂鬱，前1天晚上打算服用興奮劑但沒有吃下，隔天誤把香檳倒入裝著搖頭丸的杯子遞給喬索。

葛利歐始終否認自己有侵犯喬索的意圖，對於他多次在網路搜索搖頭丸和迷姦藥水（GHB）的瀏覽紀錄，葛利歐指稱自己不記得了，可能是他搭火車時搜尋時事所留下。

葛利歐的辯解並未獲得法官採信，27日對其宣判4年有期刑期，在服刑滿18個月之前不得假釋，並且要向喬索支付5000歐元（約新台幣18.7萬元）的精神賠償。在法庭旁聽的喬索於判決出爐後感到鬆了一口氣，但葛利歐律師表示將會上訴。

喬索前往法庭旁聽。（路透）

