為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    菲律賓市長被火箭彈暗殺影像曝 安然無恙座車輕微受損

    2026/01/28 12:03 即時新聞／綜合報導
    南馬吉丹奧省（Maguindanao del Sur）沙里夫．阿瓜克市（Shariff Aguak）日前發生一起官員被武裝歹徒攻擊事件，市長阿克馬．安帕端（Akmad Ampatuan）座車被火箭推進榴彈攻擊。（圖擷取自 X）

    南馬吉丹奧省（Maguindanao del Sur）沙里夫．阿瓜克市（Shariff Aguak）日前發生一起官員被武裝歹徒攻擊事件，市長阿克馬．安帕端（Akmad Ampatuan）座車被火箭推進榴彈攻擊。（圖擷取自 X）

    菲律賓南馬吉丹奧省（Maguindanao del Sur）沙里夫．阿瓜克市（Shariff Aguak）日前發生一起官員被武裝歹徒攻擊事件，市長阿克馬．安帕端（Akmad Ampatuan）座車被火箭推進榴彈攻擊，市長座車遇襲後馬上逃離現場，歹徒攻擊完後也迅速離開，目前事件仍在調查中。

    綜合外媒報導，根據網路流傳的監視器畫面，一輛白色廂型車停在路邊，發現安帕端座車經過時，2名手持火箭推進榴彈與步槍的歹徒下車，在市長座車因轉彎而慢下速度時發動襲擊，市長座車被火箭推進榴彈直接命中後加速逃離，而歹徒們也趕緊上車逃離現場。

    媒體也在事後發布了市長座車遇襲後的照片，因為車輛經過強化，所以除了後保險桿與側面部分受損外，其他地方基本上完好無損，市長本人安然無恙，警方獲報馬上展開追捕，擊斃了4名嫌犯的其中3人，目前正在調查這起暗殺事件中。

    市長安帕端在新聞記者會上表示，這是一起職業犯罪，火箭推進榴彈並非普通人所持有的武器，他懷疑有人想暗殺自己，但無法確認襲擊者身分與背後的動機，一切交由警方調查。

    媒體也在事後發布了市長座車遇襲後的照片，因為車輛經過強化，所以除了後保險桿與側面部分受損外，其他地方基本上完好無損，市長本人安然無恙（圖擷取自 X）

    媒體也在事後發布了市長座車遇襲後的照片，因為車輛經過強化，所以除了後保險桿與側面部分受損外，其他地方基本上完好無損，市長本人安然無恙（圖擷取自 X）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播