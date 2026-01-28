菲律賓市長被火箭彈暗殺影像曝 安然無恙座車輕微受損

南馬吉丹奧省（Maguindanao del Sur）沙里夫．阿瓜克市（Shariff Aguak）日前發生一起官員被武裝歹徒攻擊事件，市長阿克馬．安帕端（Akmad Ampatuan）座車被火箭推進榴彈攻擊。（圖擷取自 X）

菲律賓南馬吉丹奧省（Maguindanao del Sur）沙里夫．阿瓜克市（Shariff Aguak）日前發生一起官員被武裝歹徒攻擊事件，市長阿克馬．安帕端（Akmad Ampatuan）座車被火箭推進榴彈攻擊，市長座車遇襲後馬上逃離現場，歹徒攻擊完後也迅速離開，目前事件仍在調查中。

綜合外媒報導，根據網路流傳的監視器畫面，一輛白色廂型車停在路邊，發現安帕端座車經過時，2名手持火箭推進榴彈與步槍的歹徒下車，在市長座車因轉彎而慢下速度時發動襲擊，市長座車被火箭推進榴彈直接命中後加速逃離，而歹徒們也趕緊上車逃離現場。

媒體也在事後發布了市長座車遇襲後的照片，因為車輛經過強化，所以除了後保險桿與側面部分受損外，其他地方基本上完好無損，市長本人安然無恙，警方獲報馬上展開追捕，擊斃了4名嫌犯的其中3人，目前正在調查這起暗殺事件中。

市長安帕端在新聞記者會上表示，這是一起職業犯罪，火箭推進榴彈並非普通人所持有的武器，他懷疑有人想暗殺自己，但無法確認襲擊者身分與背後的動機，一切交由警方調查。

Man, they're firing RPGs at the mayor in the Philippines. He ended up unharmed because of the armored SUV. Absolutely wild. pic.twitter.com/9HXuY03uLa — 9mmSMG （@9mmsmg） January 28, 2026

媒體也在事後發布了市長座車遇襲後的照片，因為車輛經過強化，所以除了後保險桿與側面部分受損外，其他地方基本上完好無損，市長本人安然無恙（圖擷取自 X）

