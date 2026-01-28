為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美明尼阿波利斯再爆衝突！ 眾議員遭男子噴灑不明物質

    2026/01/28 11:17 編譯謝宜哲／綜合報導
    1名男子27日向索馬利亞裔美國眾議員歐瑪噴灑不明物質，隨後遭到制伏。（彭博）

    1名男子27日向索馬利亞裔美國眾議員歐瑪噴灑不明物質,隨後遭到制伏。(彭博)

    美國明尼阿波利斯本月已有2名美國公民遭聯邦執法人員擊斃，激化民眾對政府的不滿，而近日明尼阿波利斯又發生衝突事件。明尼蘇達州索馬利亞裔的民主黨籍聯邦眾議員歐瑪（Ilhan Omar），27日參與在明尼阿波利斯舉行的市政廳會議時，突然遭到1名男子噴灑不明物質。

    根據《美聯社》報導，身穿黑色夾克的男子向歐瑪噴灑不明物質後，迅速被人制伏在地，現場群眾發出歡呼聲。該男子被帶走後，歐瑪繼續主持市政廳會議。

    明尼阿波利斯警方尚未回覆《美聯社》記者電話和電子郵件詢問，也未說明是否有人在此事件中被逮捕。

    值得注意的是，在這場市政廳會議開始前，歐瑪曾呼籲廢除美國移民和海關執法局（ICE），並要求國土安全部長諾姆（Kristi Noem）辭職。

    另外美國總統川普經常批評歐瑪，隨著他將注意力轉向明尼阿波利斯，對歐瑪的言語攻擊也愈發強烈。

    川普在去年12月的一次內閣會議上，稱呼歐瑪為「垃圾」，並補充說「她的朋友也是垃圾」。

    川普27日在愛荷華州演講時再次批評歐瑪，並強調他的政府只會允許「能夠證明自己熱愛美國」的移民入境。

    歐瑪最初是以索馬利亞難民身分赴美，之後才成為美國公民。

    索馬利亞裔美國眾議員歐瑪。（路透）

    索馬利亞裔美國眾議員歐瑪。(路透)

