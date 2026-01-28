帶愛女看飛彈發射！金正恩預告「核武終極計畫」 嗆讓敵人精神崩潰

金正恩（左）帶著愛女金主愛（右）親自視察飛彈試射，展現其核武野心與家族傳承意味（法新社）

北韓領導人金正恩再度上演了一場融合「父愛」與「毀滅」的軍事大秀。就在北韓即將召開睽違5年的勞動黨大會前夕，官媒週三（28日）發布照片，顯示金正恩帶著被視為接班人的愛女金主愛（譯音），親臨現場視察新型多管火箭砲試射。金正恩更語出驚人地宣稱，這次試射的成果將給敵人帶來「劇烈的精神痛苦」。

根據《法新社》報導，這次試射發生在週二，被金正恩視為具有「重大戰略意義」。官方《朝中社》（KCNA）引述金正恩說法指出，即將召開的黨大會將闡明「進一步增強國家核戰爭遏制力的下一階段計畫」。

南韓國防分析研究所（KIDA）研究員李浩領分析，金正恩過去常利用黨大會來宣示重大軍事進程，預計此次他將宣布北韓的核武能力「已達到頂峰」，並將目標轉向「最大化核作戰能力」。

射程358公里 劍指日韓與美軍基地

這次試射的「大口徑」多管火箭砲，共發射了4枚飛彈，精準命中358.5公里外的目標水域。雖然日本防衛省消息指出飛彈落在專屬經濟區（EEZ）之外，但其射程已足以覆蓋南韓全境及部分駐日美軍基地。

值得注意的是，這已是北韓本月第2次試射，時間點選在南韓總統出訪中國前夕，以及美國國防部負責政策事務的次長柯伯吉（Elbridge Colby）訪韓之後，挑釁意味濃厚。金正恩上個月才剛抨擊首爾推動核潛艦計畫，如今便帶著女兒高調展示「讓敵人痛苦」的武器，顯然意在對美韓同盟施加心理壓力。

北韓官媒發布27日試射畫面，金正恩聲稱這款具備飛彈射程的「超大型多管火箭砲」，將帶給敵人「劇烈的精神痛苦」。（美聯社）

