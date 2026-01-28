為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    帶愛女看飛彈發射！金正恩預告「核武終極計畫」 嗆讓敵人精神崩潰

    2026/01/28 10:39 編譯陳成良／綜合報導
    金正恩（左）帶著愛女金主愛（右）親自視察飛彈試射，展現其核武野心與家族傳承意味（法新社）

    金正恩（左）帶著愛女金主愛（右）親自視察飛彈試射，展現其核武野心與家族傳承意味（法新社）

    北韓領導人金正恩再度上演了一場融合「父愛」與「毀滅」的軍事大秀。就在北韓即將召開睽違5年的勞動黨大會前夕，官媒週三（28日）發布照片，顯示金正恩帶著被視為接班人的愛女金主愛（譯音），親臨現場視察新型多管火箭砲試射。金正恩更語出驚人地宣稱，這次試射的成果將給敵人帶來「劇烈的精神痛苦」。

    根據《法新社》報導，這次試射發生在週二，被金正恩視為具有「重大戰略意義」。官方《朝中社》（KCNA）引述金正恩說法指出，即將召開的黨大會將闡明「進一步增強國家核戰爭遏制力的下一階段計畫」。

    南韓國防分析研究所（KIDA）研究員李浩領分析，金正恩過去常利用黨大會來宣示重大軍事進程，預計此次他將宣布北韓的核武能力「已達到頂峰」，並將目標轉向「最大化核作戰能力」。

    射程358公里 劍指日韓與美軍基地

    這次試射的「大口徑」多管火箭砲，共發射了4枚飛彈，精準命中358.5公里外的目標水域。雖然日本防衛省消息指出飛彈落在專屬經濟區（EEZ）之外，但其射程已足以覆蓋南韓全境及部分駐日美軍基地。

    值得注意的是，這已是北韓本月第2次試射，時間點選在南韓總統出訪中國前夕，以及美國國防部負責政策事務的次長柯伯吉（Elbridge Colby）訪韓之後，挑釁意味濃厚。金正恩上個月才剛抨擊首爾推動核潛艦計畫，如今便帶著女兒高調展示「讓敵人痛苦」的武器，顯然意在對美韓同盟施加心理壓力。

    北韓官媒發布27日試射畫面，金正恩聲稱這款具備飛彈射程的「超大型多管火箭砲」，將帶給敵人「劇烈的精神痛苦」。（美聯社）

    北韓官媒發布27日試射畫面，金正恩聲稱這款具備飛彈射程的「超大型多管火箭砲」，將帶給敵人「劇烈的精神痛苦」。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播