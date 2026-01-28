為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國遊客真的不見了？ 日媒大阪街訪實測結果瘋傳

    2026/01/28 11:08 即時新聞／綜合報導
    日本大阪著名購物區心齋橋。（法新社）

    日本大阪著名購物區心齋橋。（法新社）

    因應日本首相高市早苗「台灣有事」發言，中國政府隨後警告國民暫緩赴日旅遊與留學，中日關係持續降溫。關西電視台日前則針對大阪與京都進行調查，不僅詢問當地店家在中國遊客減少後是否遭受衝擊，記者詢問心齋橋外國遊客國籍的畫面也在社群平台引發熱議。

    中日外交關係緊張時刻，隨著中國遊客數量銳減，日本各地觀光地區觀光出現巨大變化。關西電視台去年12月針對大阪及京都展開調查，觀察向來消費力驚人的中國遊客減少後，是否對當地店家造成重大衝擊。

    雖然外界曾推估經濟損失可能高達1.8兆日圓（約新台幣3686億元），但實際走訪顯示，部分地區的銷售額僅下滑約10%，並未出現全面性「重創」。同時，來自其他國家的遊客人數持續增加，也填補了部分空缺。

    關西電視台廣播員秦令歐奈在大阪知名景點心齋橋街訪時指出，當地外國遊客眾多，乍看之下亞洲面孔不少，但實際詢問後發現，多數遊客來自新加坡、南韓及越南，反而難以遇到中國遊客。

    相關畫面近日在社群平台瘋傳，不少日本網友留言表示「中國人變少真是太好了」、「或許在免稅藥妝店比較容易遇到」、「如果要找中國人，應該去京都而不是大阪」，也有人認為，與其在意特定國籍人數多寡，更希望影響秩序的外國遊客能減少。

    此外，秦令歐奈也嘗試對中國遊客進行採訪，但在街頭不僅難以找到中國遊客，即便接觸到對方，也因政治話題敏感，多數人婉拒受訪，最終64組中國遊客中僅有4組願意接受採訪，且無人回應「如何看待日中關係」的提問。

