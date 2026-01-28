為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    扯！中國生鮮業者「盒馬」把水仙當百合 消費者食用後中毒

    2026/01/28 10:34 即時新聞／綜合報導
    中國「盒馬鮮生」將食用百合錯誤配送成水仙球根，導致消費者吃下後中毒。（圖擷自微博）

    中國「盒馬鮮生」將食用百合錯誤配送成水仙球根，導致消費者吃下後中毒。（圖擷自微博）

    太扯了！中國阿里巴巴集團旗下販賣生鮮食品的「盒馬鮮生」公司，近來爆出在北京消費者下單購買食用百合時，錯誤配送成水仙球根，導致民眾吃下後中毒。

    綜合中媒報導，北京鄒姓女子透露，她本月透過盒馬APP向朝陽區的「盒馬mini黃寺店」訂購生鮮百合，貨物送達後71歲母親拿了2個去煮湯，結果出現劇烈頭痛、嘔吐等症狀，鄒女的12歲孩子也誤食中毒送醫。

    據了解，盒馬所送來的實際為水仙球根，而水仙含有生物鹼全株有毒，特別是球根（鱗莖）部分，民眾食用後會有嘔吐、腹瀉、頭暈頭痛等情況，嚴重者甚至會昏迷。

    鄒女指控，盒馬配送過來的包裝盒盒蓋透明沒有標示，只在盒子側邊貼上「水仙種球養護」的標籤，事發後也沒有積極處理，直到警方介入調查才和她聯繫，而且一開始只願意支付醫療費、家屬誤工費等款項。

    對此，盒馬坦承是商品配送疏失，正持續和消費者溝通解決方案。不過，鄒女27日下午與盒馬協商時，拒絕業者提出的7萬人民幣（約新台幣31.5萬元）賠償，因為這與她家人遭受的健康損害不相符，鄒女目前已委託律師對盒馬提告。

    熱門推播