孟加拉工人遭誘騙至俄羅斯 竟被派去烏克蘭打仗

拉赫曼受訪時展示了他的俄羅斯軍牌。拉赫曼曾為俄羅斯軍隊作戰，後來逃脫。（美聯社）

烏俄戰爭目前仍持續進行中，而俄羅斯面臨兵源短缺，頻頻向各國招募兵力，甚至以拐騙方式將外國人騙入伍後送往前線。3名來自孟加拉的男子接受《美聯社》訪問時提到，當初他們以為是到俄羅斯工作，沒想到是被俄羅斯送去烏克蘭前線作戰。

《美聯社》調查發現，許多孟加拉人被假徵才訊息誘騙至俄羅斯，結果卻是被推上前線，面臨暴力、監禁與死亡威脅。從俄羅斯部隊逃出的拉赫曼（Rahman）表示，抵達莫斯科後，他和一群同樣來自孟加拉的勞工被要求簽署俄文文件，結果那些文件其實是軍事合約，隨後他們被帶到一處軍營，接受無人機作戰技術、醫療後送程序，以及使用重型武器的基本戰鬥技能訓練。

拉赫曼當時提出抗議，強調這並不是他所同意從事的工作，一名俄羅斯指揮官透過翻譯軟體冷冷地回應：「是你的仲介把你送到這裡的，我們把你買下來了。」拉赫曼提到，他所在小隊的夢家搭人曾被威脅「判處10年徒刑」，並且遭到毆打，俄軍會對他們說「你們為什麼不工作」，就拳打腳踢。拉赫曼在歷經7個月的痛苦之後，成功逃脫並返回孟加拉。

另外兩名孟加拉男子表示，他們被強迫執行前線任務，包括走在俄軍部隊前方推進、運送補給、撤離受傷士兵，以及回收陣亡者的遺體。另有三名失蹤的孟加拉男子，家屬表示親人先前也曾透露過類似的遭遇。

《美聯社》報導指出，孟加拉工人們的說法獲得多項文件佐證，包括旅行證件、俄羅斯軍事合約、醫療與警方報告，以及照片。文件顯示了孟加拉工人獲得的簽證、他們在戰鬥中受的傷，以及他們實際參與戰爭的證據。

目前還不清楚有多少孟加拉人被騙去參戰，這些被拐騙的孟加拉國男子聲稱，他們在烏克蘭看到數百名孟加拉國人與俄羅斯軍隊並肩作戰。官員和活動人士表示，俄羅斯也將目標瞄準來自其他非洲和南亞國家的男性，包括印度和尼泊爾。

