英相施凱爾訪中前夕 英媒：中國駭客侵入3任首相幕僚手機數年

在英國首相施凱爾啟程訪問北京，以深化英中經貿關係前夕，英媒26日援引美國情報界消息來源踢爆，中國駭客曾在2021年至2024年間駭入3任首相的幕僚等高階官員手機，且相關行動不排除延續至今。

《每日電訊報》報導，在2021年至2024年間，獲中國政府支持的駭客曾以強生（Boris Johnson）、特拉斯（Liz Truss）、蘇納克（Rishi Sunak）等3任首相最親近幕僚的手機為目標發動攻擊。

目前並不清楚這3位首相的手機是否也曾遭駭。但一名消息來源透露，中國駭客的行動「直搗首相官邸的核心」。這次駭客攻擊引發了一種可能性，即中國間諜可能已經讀取涉及政府高級官員的簡訊或監聽通話，也可能已經獲取了後設資料（metadata），進而洩露了官員的聯絡人及其地理位置。

美國情報部門的消息人士指出，中國代號為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的間諜行動仍在進行中，因此，現任首相施凱爾及其高級幕僚也可能已經暴露身份。

英國軍情五處（MI5）去年11月曾向國會發出關於中國間諜威脅的警報，但批評人士表示，執政的工黨為了與中國這個龐大的經濟體達成貿易協議，而對中國的敵意行動採取軟弱立場，危及了國家安全。

影子國家安全大臣卡恩斯（Alicia Kearns）表示：「本屆政府究竟還需要多少證據才能停止對中國領導人習近平的卑躬屈膝，才能真正展現我們偉大國家的風範，捍衛我們自身的利益？工黨政府正在獎勵那些敵視我們國家的行為。」

《每日電訊報》報導指出，儘管中國駭客至少在2021年就駭入英國高階官員的手機，情報機關直到2024年才發現相關情況。目前尚不清楚中國駭客從首相親近幕僚的手機中究竟獲取了哪些資訊。

