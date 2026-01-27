為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美駐中大使訪港 龐德偉:習近平為鞏固軍權清洗軍方高層

    2026/01/27 21:30 國際新聞中心／綜合報導
    美國駐中國大使龐德偉27日在香港接受彭博電視專訪時表示，中國國家主席習近平清除其最高級將領的舉措，源於他既要確保對軍隊的「絕對控制權」，同時也要根除腐敗。（彭博）

    美國駐中國大使龐德偉27日在香港接受彭博電視專訪時表示，中國國家主席習近平清除其最高級將領的舉措，源於他既要確保對軍隊的「絕對控制權」，同時也要根除腐敗。（彭博）

    中國國家主席習近平近期再度對解放軍高層動刀，美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）在香港受訪直言，此舉除打擊軍中長年腐敗問題外，更關鍵在於確保對軍隊的「全面控制」。

    龐德偉本週到訪香港，據南華早報27日獨家報導，他向國際金融界釋放中美關係已多面向改善的回暖的訊號，雙方不僅有效管控風險，且正就包括波音公司（Boeing）採購案在內的一系列協議，取得實質進展。

    龐德偉27日在香港在出席高盛「2026年亞太區全球宏觀經濟會議」。他在接受彭博電視專訪時指出，中央軍委副主席張又俠遭立案調查是「重大發展」，尤其張與習近平家族關係密切，更凸顯此輪清洗的政治敏感性。中國官方僅稱張涉「嚴重違紀違法」，未對外說明具體細節。

    龐德偉說：「我相信習近平確實在試圖糾正軍中數十年來累積的腐敗問題」，「但同時，他也在確保自己對軍隊擁有完全掌控權。」他補充，美方正密切追蹤北京內部的相關動向。

    除張又俠外，中央軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立亦遭調查，使原本七人的中央軍委目前僅剩兩人仍在位，凸顯中國最高軍事決策體系正經歷罕見劇烈震盪。龐德偉並未正面回應華爾街日報，關於張又俠涉嫌向美方洩露中國核武機密的報導，中國外交部則表示對相關說法「不知情」。

    值得注意的是，就在解放軍高層連環落馬之際，龐德偉展開上任以來首次訪港行程，並在一場高盛閉門會議上，向數百名國際金融與企業領袖表示，中美關係自去年10月習近平與美國總統川普於韓國釜山會晤後已「多面向改善」。多名與會人士轉述，他的發言被市場視為「令人安心且鼓舞」。

    龐德偉透露，雙方正推動包括波音飛機採購在內的一系列協議，並在芬太尼前驅物管控、美國大豆採購等議題上取得實質進展；大多數釜山峰會共識已落實完成。美方預期川普將於今年4月訪問中國，屆時有望簽署更多合作文件。

    他並表示，自己與川普保持定期通話，也證實川普已基於人道理由，向中方提出釋放香港壹傳媒創辦人黎智英的請求。現年75歲的龐德偉曾任喬治亞州聯邦參議員，是川普的重要盟友。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播