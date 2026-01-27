美駐中大使訪港 龐德偉:習近平為鞏固軍權清洗軍方高層

美國駐中國大使龐德偉27日在香港接受彭博電視專訪時表示，中國國家主席習近平清除其最高級將領的舉措，源於他既要確保對軍隊的「絕對控制權」，同時也要根除腐敗。（彭博）

中國國家主席習近平近期再度對解放軍高層動刀，美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）在香港受訪直言，此舉除打擊軍中長年腐敗問題外，更關鍵在於確保對軍隊的「全面控制」。

龐德偉本週到訪香港，據南華早報27日獨家報導，他向國際金融界釋放中美關係已多面向改善的回暖的訊號，雙方不僅有效管控風險，且正就包括波音公司（Boeing）採購案在內的一系列協議，取得實質進展。

龐德偉27日在香港在出席高盛「2026年亞太區全球宏觀經濟會議」。他在接受彭博電視專訪時指出，中央軍委副主席張又俠遭立案調查是「重大發展」，尤其張與習近平家族關係密切，更凸顯此輪清洗的政治敏感性。中國官方僅稱張涉「嚴重違紀違法」，未對外說明具體細節。

龐德偉說：「我相信習近平確實在試圖糾正軍中數十年來累積的腐敗問題」，「但同時，他也在確保自己對軍隊擁有完全掌控權。」他補充，美方正密切追蹤北京內部的相關動向。

除張又俠外，中央軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立亦遭調查，使原本七人的中央軍委目前僅剩兩人仍在位，凸顯中國最高軍事決策體系正經歷罕見劇烈震盪。龐德偉並未正面回應華爾街日報，關於張又俠涉嫌向美方洩露中國核武機密的報導，中國外交部則表示對相關說法「不知情」。

值得注意的是，就在解放軍高層連環落馬之際，龐德偉展開上任以來首次訪港行程，並在一場高盛閉門會議上，向數百名國際金融與企業領袖表示，中美關係自去年10月習近平與美國總統川普於韓國釜山會晤後已「多面向改善」。多名與會人士轉述，他的發言被市場視為「令人安心且鼓舞」。

龐德偉透露，雙方正推動包括波音飛機採購在內的一系列協議，並在芬太尼前驅物管控、美國大豆採購等議題上取得實質進展；大多數釜山峰會共識已落實完成。美方預期川普將於今年4月訪問中國，屆時有望簽署更多合作文件。

他並表示，自己與川普保持定期通話，也證實川普已基於人道理由，向中方提出釋放香港壹傳媒創辦人黎智英的請求。現年75歲的龐德偉曾任喬治亞州聯邦參議員，是川普的重要盟友。

