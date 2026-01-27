為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    米蘭冬奧在即 美ICE轄下機構將助維安引反彈

    2026/01/27 21:22 中央社
    義大利2月6日至22日舉行冬奧。（路透）

    義大利2月6日至22日舉行冬奧。（路透）

    美國移民暨海關執法局今天證實，其轄下機構國土安全調查處將協助2月義大利冬季奧運的維安措施，這項消息在義國激起憤怒與表達不歡迎的警告。

    近日有報導指出，義大利北部2月6日至22日舉行冬奧期間，在美國強硬掃蕩移民的移民暨海關執法局（ICE）可能參與相關維安措施。

    ICE於夜間發給法新社的聲明證實：「在奧運期間，ICE的國土安全調查處（HSI）將支援美國國務院外交安全局（DSS）及主辦國，審查並降低跨國犯罪組織帶來的風險。」

    「所有維安行動仍由義大利當局負責主導。」

    根據ICE網站，HSI負責調查全球威脅，包括人員、貨物、金錢、走私品、武器、敏感技術進出及經過美國的非法流動。

    ICE強調其在義大利的行動不會涉及打擊移民，「ICE顯然不會在外國執行移民執法任務」。

    然而，在ICE於美國城市明尼阿波利斯（Minneapolis）掃蕩移民的行動中，聯邦執法人員近日分別擊斃兩名平民，此事也在義大利社會引起憤慨。

    米蘭是本屆冬奧主辦城市之一，左派的米蘭市長沙拉（Giuseppe Sala）受訪時稱ICE為殺人的民兵，「米蘭顯然不歡迎他們」。

    義大利籍歐洲議會（European Parliament）議員贊（Alessandro Zan）也譴責這項安排「令人無法接受」，並在社群媒體X平台發文寫道：「在義大利，我們不歡迎那些踐踏人權、不受任何民主機制監管的人。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播