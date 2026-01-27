為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    尋獲所有人質！ 以色列「人質時鐘」歷時844天停止計時

    2026/01/27 20:07 即時新聞／綜合報導
    以色列人質時鐘停止計時，時鐘上的數字停留在844天。（擷取自X @bringhomenow）

    以色列軍方週一宣布尋獲最後一名人質格維利（Ran Gvili）的遺體，完成尋回所有被哈瑪斯扣押人質的任務，特拉維夫「人質廣場」（Hostages Square）的人質時鐘因此停止計時，時鐘上的數字停留在844天。

    《路透》報導，年僅24歲的格維利是一名警員，哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列時他因傷休假，在與入侵的民兵交戰時喪生。

    以色列官員指出，格維利陣亡後，他的遺體被參與哈瑪斯行動的巴勒斯坦民兵組織「伊斯蘭聖戰」（Islamic Jihad）帶到加薩。

    格維利的母親塔里克（Talik）說：「我們有一個交代了。拉尼（Rani，指格維利）以一名以色列英雄的身分回家，一名真正的以色列英雄，我們是世界上最以他為榮的人。」

    哈瑪斯交還所有人質，是以哈停火協議第1階段的核心要求，但目前關於第2階段的未來尚不明朗，其中涉及加薩重建與非軍事化。目前以軍握有加薩走廊53%區域的控制權，餘下部分由哈瑪斯掌握。

